В данный момент сиротские суды являются муниципальными структурами, но они должны быть независимыми от ведомств, заявил в интервью LTV министр благосостояния Янис Рейрс.

Министр считает, что сиротские суды должны быть составной частью системы юстиции и подчиняться Минюсту.



Предложения о реформировании сиротских судов Рейс получал, общаясь в том числе и с представителями самоуправлений. «Статус сиротских судов надо усиливать. Они не могут быть одной из составных частей системы заботы о детях... Самоуправления — это поставщик услуг, но сиротские суды должны решать судьбу каждого ребенка», — заявил министр.



Соответствующее предложение министерство планирует разработать к сентябрю. К этому времени также рассчитывают разработать модель сотрудничества для ведомств, а также сформулировать предложение, как реформировать систему помощи детям, попавшим в трудную ситуацию.



Как уже писал Rus.lsm.lv, в серии передач Латвийского радио и телевидения «Дети системы» рассказывалось о череде запущенных проблем в детских домах и отсутствии должного контроля над происходящим там.



Латвийские законы, посвященные защите детских прав достаточно хорошо составлены. А вот все проблемы идут от различных интерпретаций закона и отношения к детям, пришли к выводу депутаты.



В планах Минблага — деинституционализация системы. «Потому министерство и начало деинституционализацию — это процесс, когда дети растут не в пансионатах, а приближенно к семейной системе», — указал Рейрс.