В Даугавпилсском крае работает 14 школ. Для большинства учащихся единственная возможность успеть к первому уроку – школьный автобус. Ритм жизни ученика сельской школы зависит от автобуса, как показывает пример шестиклассника Бикирниекской основной школы — Кирилла Яцкевича, рассказывает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Кирилл вместе с родителями, старшими братом и сестрой живет в километре от поселка Малинова. От Малинова до Бикирниеки, где находится его школа — около 15 километров. Большая часть этого расстояния покрыты проселочными дорогами.



Разработка автобусного маршрута начинается в июне. Необходимо знать, сколько придёт новых детей, точнее, откуда они придут. Какие-то точки назначения, где жили выпускники вычеркивают. Маршрут рассчитывается таким образом, чтобы автобус подъезжал к дому каждого ученика.



Кирилл с братом Дмитрием до школы успевают совершить пятнадцатиминутную пробежку, собраться, позавтракать и выдвинуться в сторону автобуса, который останавливается практически рядом с домом.



«С утра хорошо размяться, пробежаться. Тренер не говорил, а мы сами так решили — бегать с утра» — рассказывают братья.



Перед тем, как выйти из дома ребята созваниваются с водителем, чтобы уточнить всё ли в порядке.





Водитель, которого все ученики, зовут дядей Володей за рулём около 40 лет.



«Этой весной все видели, какие дороги. Проблема с дорогами – неразрешимая. Наврядли она решится в ближайшее время. Выруливать не так сложно, но техника ломается. Она не приспособлена к этим дорогам. Выручает опыт, так что все нормально. Номер телефона я знаю почти у всех. А если кого не знаю, то старшая по автобусу знает. Мой телефон в основном знают все ребята. У нас есть распорядок, список учеников, время каждого, стараемся по нему идти. Два маршрута у нас получается 148 километров», — обстоятельно рассказал дядя Володя.





В этом учебном году маршрут для Бикирниекской школы состоит из двух частей – южный и северный круг. Самая дальняя точка маршрута находится в Извалтской волости. Максимальное время поездки до школы составляет 30-40 минут. В случае если на улице благоприятные погодные условия.



От дома Кирилла до школы на автобусе около 20 минут. Уроки начинаются у всех в одно время.



В этот день у шестого класса пять уроков. В итоге последнего, пятого урока не было. В свободное время ребята сходили в магазин за мороженным, потом играли на площадке, так как раньше добраться домой из-за привязки к автобусу — невозможно.



Несмотря на то, что дети зависят от автобуса, случаи опоздания периодически происходят. В таких случаях выручает телефон.



«Звонил дяде Володе, он разворачивался и приезжал обратно — так много кто делал. Со мной в прошлом году был случай, бусик за мной не поехал. В год бывает таких один-два случая (…) Один раз было, что опоздал в школу, но это потому что надо было макулатуру собирать. У нас тогда еще третье место по Латвии было. Вот как раз в тот день из школы приехал бусик, чтобы забрать макулатуру и я сел на этот автобус и успел ко второму уроку», — рассказал Кирилл.



Такой ритм привычен для большинства учащихся Бикирниекской школы, в которой учится 68 человек. Ведь только семеро из них живут в самом посёлке Бикирниеки.



С осени прошлого года Кирилл занимается легкой атлетикой. Это дополнительные поездки, но уже на рейсовых автобусах Даугавпилс – два-три раза в неделю.



«В Шпогах только по понедельникам. В городе – четверг, суббота и бывает, что вторник. У меня в четверг тренировки в полшестого, на пять еду, приезжаю и иду. Дохожу вовремя. В субботу к полчетвертому — там тоже автобус есть и я тоже всегда успеваю. Бывало, что автобус опаздывал, тогда и я опаздывал на тренировки. Один раз на десять минут автобус задержался», — сообщил Кирилл.



На тренировки в Шпоги Кирилл добирается на школьном автобусе, обратно ребят развозит тренер.



«Если мы туда на «школьнике» не едем, то я вылезаю на Молочке, сажусь в зеленый автобус, который шпогский, а обратно меня тренер везёт», — рассказал мальчик.



В основном тренировки проходят в Даугавпилсе. С ребятами работает тренер Яна Хадакова.



«Все добираются общественным транспортом. По времени собираем к полшестого – шести, чтобы они смогли успеть и обратно также разъезжаются. Кого-то родители забирают. Но оновной транспорт – автобус, по-другому — никак. У нас дети из Дубны приезжают и обратный автобус только в полседьмого. Соответственно тогда тренер берет свой транспорт, везёт до Шпог. В Шпоги приезжают родители, забирают оттуда», — рассказала тренер.





Для тренеров, работающих с детьми из Даугавпилсского края, основная проблема — назначить время удобное для всех.



«Автобусы ходят не очень часто и, допустим надо спрашивать, кто сможет приехать и во сколько. Мне назначать тренировку в четыре и никого не будет – это просто нецелесообразно. Соответственно я постоянно веду разговор, во сколько, ты можешь приехать, подстраиваюсь под ребёнка, анализирую», — объяснила Яна.



В Даугавпилсском крае действует 37 маршрутов школьных автобусов. В автопарке задействовано 50 автобусов в разном техническом состоянии. Общая протяженность маршрутов составляет более трёх тысяч километров. В бюджете края на перевозку школьников тратится около полумиллиона евро в год.





