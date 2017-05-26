Очередной скандал, связанный с именем Александра Мирского вызвал бурные обсуждения в обществе. Речь идет о возбужденном уголовном деле о возможной растрате средств, выделенных г-ну Мирскому Европарламентом в период работы в Брюсселе.

Главный вопрос, который интересует жителей Латвии - почему данный факт всплыл лишь на кануне выборов, спустя 3 года после того как Александр Мирский закончил свою работу в Европарламенте?



Напомним, уголовное дело под номером Nr. 11816002615 было возбуждено Госполицией (VP GkrPP ENAP) по 177 статье, части 3 Уголовного закона ЛР — мошенничество в особо крупных размерах. Поводом для начала уголовного дела стало расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). После окончания евродепутатского срока OLAF оценило траты средств, которые выделялись Александру Мирскому Европарламенту, и заключило, что часть денег тратились евродепутатом необоснованно и не по назначению. По завершению расследования, материалы были переданы в правоохранительные органы Латвии, которые начали против Мирского уголовный процесс.



Можно с большой долей вероятности предположить, что данный факт в биографии Александра Мирского долгое время не обнародовался, возможно, благодаря сотрудничеству последнего с влиятельными лицами среди националистов.



Все последние годы Мирский активно сотрудничал с мэром Даугавпилса Янисом Лачплесисом и его друзьями — Рыбниковым и Дозорцевым, стоящими за спиной политической силы «Vienotība». Партия «Альтернатива», которую возглавляет Мирский, находится в коалиции с партией градоначальника, поддерживает все решения правящих, зачастую обеспечивая перевес по спорным для города вопросам.



По предположению экспертов, возможная договоренность между Мирским и Лачплесисом касается и взаимных интересов на предприятии «Daugavpils siltumtīkli». Частные компании, с которыми город заключил договора на поставку теплоэнергии, получают миллионы на данном бизнесе. В отдельных договорах Госконтроль узрел серьезные нарушения, в частности — их заключение без проведения конкурсов.



Возможно, вопросов у горожан к этой ситуации было бы меньше, если бы частные компании на Теплосетях, получившие от города за последнее время 36 миллионов, не были связаны с близким приятелем Лачплесиса и Мирского — Владимиром Рыбниковым. Старая дружба Лачплесиса, Рыбникова и Мирского неоднократно подтверждалась фактом совместных отпусков и наличием общих интересов.



Возможно, именно этот факт и лег в основу соглашения между Лачплесисом и Мирским, при котором один получает поддержку на работу «своих» на теплосетях, а другой — возможность удерживать в тайне нелицеприятный факт наличия уголовного дела по факту мошенничества.



Предположительно, на факт обнародования дела Мирского повлияла и смена политической обстановки в стране, при которой «Единство» утратило свои позиции. Параллельно с этим сменилось и руководство KNAB. Из правления ушла Юта Стрике, которую связывают дружеские отношения с Еленой Панкевич. Вероятно, данное влиятельное знакомство было причиной «торможения» дела и о политическом перевороте 2009 года в Даугавпилсе, связанного с именем Яниса Лачплесиса, переделом системы теплоснабжения города и подкупом голоса Григория Немцова. На данный момент Генеральная прокуратура также проводит по данному факту уголовное расследование.



Вероятно, из-за пошатнувшейся позиции партии «Единство», Лачплесис и Мирский, судя по всему, остались без поддержки и «неприкосновенности», что и привело к тому, о чем гласит проверенная веками пословица, что все тайное рано или поздно становится явным.