25 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:



1. Скажи мне, кто твой друг. Объединение Латгальской партии с националистами.

2. Зайцев и газовая империя в Даугавпилсе.

3. Доведенные до отчаяния горожане вышли на акцию протеста против работы думы.

4. Дебаты Латвийского телевидения в Даугавпилсе. Страхи, обещания и противоречия.

5. Громкое дело. Комментарии свидетелей по уголовному делу о взятке в 200 тысяч.



Программа доступна в записи эфира.