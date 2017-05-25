25 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Скажи мне, кто твой друг. Объединение Латгальской партии с националистами.
2. Зайцев и газовая империя в Даугавпилсе.
3. Доведенные до отчаяния горожане вышли на акцию протеста против работы думы.
4. Дебаты Латвийского телевидения в Даугавпилсе. Страхи, обещания и противоречия.
5. Громкое дело. Комментарии свидетелей по уголовному делу о взятке в 200 тысяч.
Программа доступна в записи эфира.
1. Скажи мне, кто твой друг. Объединение Латгальской партии с националистами.
2. Зайцев и газовая империя в Даугавпилсе.
3. Доведенные до отчаяния горожане вышли на акцию протеста против работы думы.
4. Дебаты Латвийского телевидения в Даугавпилсе. Страхи, обещания и противоречия.
5. Громкое дело. Комментарии свидетелей по уголовному делу о взятке в 200 тысяч.
Программа доступна в записи эфира.