Кабинет министров ЛР на минувшей неделе провел выездное заседание в Даугавпилсе, демонстрируя тем самым заботу о регионе, где ВВП на одного жителя составляет только 37% от уровня Риги и наличествует самый высокий уровень безработицы: 19,8% (9,2% по стране и 5,6% в Риге).

Бизнес по уборке территории



Еще 10 ноября 2015 года правительством был принят план "ревитализации" деградировавших территорий в Латгальском регионе и Алуксненском крае с крупным бюджетом: 52,24 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития, напоминает латвийская газета «СЕГОДНЯ».



Предполагалось охватить 127,5 гектара бывших промзон. Численность работников предусматривалась в размере 861. Однако на 1 мая 2017 года Центральное агентство финансов и договоров утвердило лишь два проекта, где будут устроены максимум 58 человек.



В 2017 году закончился первый конкурс приграничного сотрудничества Латвия/Литва/Беларусь, в рамках которого реконструируются два контрольно-пропускных пункта: Патерниеки — Григоровщина (3,6 миллиона евро) и Силене-Урбаны (4,5 миллиона).



Летом объявят конкурс на сотрудничество с Россией. Пока что осуществляются два ранее заявленных инфраструктурных проекта: КПП Терехово — Бурачки (3,27 миллиона) и реставрация Пороховой башни в Даугавпилсской крепости, где будет открыта художественная галерея керамики (1,25 миллиона).



В тренде — конопля и хакеры



Принятая Сеймом в 2016 году концепция Латгальской свободной экономической зоны предполагает скидки на подоходный налог и налог на недвижимость в размере 80%. В территорию СЭЗ намеревались включить 5% общей территории региона, т. е. свыше 700 квадратных километров. Действовать ей было отмерено до 31 декабря 2035 года.



Однако ожидавшийся приток рабочей силы удивлял своей малой численностью — всего 200 человек. Но и этот показатель спустя год кажется неосуществимым: до 7 апреля сего года рассмотрены и одобрены только три проекта для частных инвестиций в 920 тысяч евро и 28 рабочих мест.







Какими же предпринимательскими идеями хотят обогатить регион? По данным Кабинета министров, в конкурсе "Бизнес-экспресс" поддержку получили: производство тканей из конопли; центр по изучению летучих мышей; мастер-классы по изготовлению крыш из щепы.



В числе перспективных услуг фигурируют соковыжимание и консервация для домашних хозяйств Латгальского региона, а также "школа умных технологий" под хитрым названием HackerDojo. Будем надеяться, взращенные латгальские хакеры не доставят в будущем проблем правоохранительным органам за морями и океанами…



Языковой десант из Вентспилса



Министерство юстиции, в свою очередь, напомнило на заседании правительства о присущих Латгалии "этнических особенностях, в свою очередь создающим самодостаточность русского языка в этом регионе государства". Потому там особо тонко приходится работать Центру государственного языка.



С декабря 2016 года в Даугавпилсе начали работу трое общественных помощников языковых инспекторов. Они "предоставляют консультации, обеспечивают поддержку в неясных лингвистических вопросах, содействуя правильному применению государственного языка и укрепляя гражданское общество".



В свою очередь, в Резекне была приглашена группа студентов Вентспилсской высшей школы, выполнявших проект по изучению… этикеток на товарах. Насколько они соответствуют 3-й части 21-й статьи Закона о госязыке?



Хотя минюст утверждает, что в Латгалии языковая инспекция "меньше использует функцию наказания" (и вообще в прошлом году вчетверо меньше о нарушениях, чем в 2015-м), но там как раз имеются примеры лишения мандатов местных депутатов по лингвистическим показаниям: в Балви против И. Баранова (вступило в силу решение суда высшей инстанции), в Даугавпилсе — В. Бояруна (дело еще не закончено), в Зилупе — О. Агафонова ("улучшил применение государственного языка").



Ведутся два процесса по юридическим лицам: гостиницы самоуправления в Резекне и частного отеля в Даугавпилсе, где надписи на госязыке были меньше по размеру, чем на иностранном. А вот гостиницу Latgola наградили как предприятие, дружественное латышскому языку.

