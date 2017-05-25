По большей части латышские СМИ говорят о нацменьшинствах, как не о части латвийского общества. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал руководитель отдела медиаполитики министерства культуры Роберт Путнис, комментируя государственный конкурс о поддержке общественно важных материалов СМИ.

"Да, в конкурсе должны участвовать только СМИ производящие контент на латышском языке. Такое правило. Во-первых, это было связано с тем, что финансирование оставляло желать лучшего. Во-вторых, конкурс проводился в связи с политикой интеграции, где отмечено, что интеграция должна проводиться на базисе латышского языка", - рассказал Путнис.



Он отметил, что главной задачей конкурса все-таки было выбрать такие СМИ, которые своим содержанием на латышском языке будут интересны и нацменьшинствам Латвии.



"У нас все-таки аудитория по предпочтениям СМИ разделяется. Прослеживается тенденция, когда латышские СМИ часто к нацменьшинствам относятся негативно. Латыши говорят только о латышах, а если заходит речь о нацменьшинствах, то отзываются об этой группе как не о части латвийского общества", - добавил Путнис.



Он подчеркнул, что в положительном смысле конечная цель - заставить латышские СМИ говорить говорить со всеми на одном понятном языке.



Напомним, что в ходе конкурса о поддержке общественно важных материалов на латышском языке 13 СМИ разделили между собой 490 тысяч евро государственных средств.