В волости Рушонас Риебиньского края на автодороге А13 экипаж патрульной полиции остановил нарушителя скорости - мужчину 1974 г.р., управлявшего «Porsche Cayenne», который несся в направлении Даугавпилса со скоростью 176 километров в час, тогда как разрешенный лимит скорости составлял всего 90 километров в час.

Нарушение было зафиксировано в понедельник, 22 мая, в 9:30.



За такое превышение скорости предусмотрен денежный штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение водительских прав на шесть месяцев.





Госполиция призывает водителей не быть опрометчивыми и помнить, что превышение скорости, как и несоблюдение других правил дорожного движения, угрожает безопасности и здоровью не только водителя, но и других участников движения.