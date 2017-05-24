С 24 мая 2017 года в силу вступили поправки к закону "О дорожном движении", согласно которым вводятся новые требования: водители транспортных средств при проверке должны не только показывать документы представителям правоохранительных органов, но и по их требованию передавать документы им в руки.

Как напоминает Госполиция, к представителям органов правопорядка относятся сотрудники полиции, пограничники и таможенники.



Также с сегодняшнего дня действуют поправки, согласно которым водителям запрещено употреблять спиртные напитки, наркотики или психотропные вещества после того, как транспортное средство было остановлено по требованию представителя органов правопорядка для проведения необходимой для констатации состояния опьянения проверки. Теперь также запрещено отказаться от подобной проверки и в случае ДТП.