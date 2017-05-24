Оценив недавно отношение к беженцам в Латвии, международная организация UNHCR «включила указания на недостатки гигиены». Поэтому сегодня на заседании Кабинета министров глава МВД Рихардс Козловскис (Vienotība) представит новые нормативы для обитателей Центра размещения Госпогранохраны.

Аппетиты растут



Учреждение, находящееся в Даугавпилсе на ул. Пумпура, никогда не пустует. В последнее время его активно пополняют вьетнамские нелегалы, регулярно отлавливаемые на восточной границе.



Согласно действовавшим правилам лицо, задержанное на срок более 3 часов, имеет право на питание, а также предметы гигиены и товары первой необходимости из расчета 2,56 EUR в день. В феврале прошлого года пограничное начальство заключило договор с SIA Energo Help, подписавшееся кормить беженцев на 7,82 EUR в день.



Скромно, но достойно



Разработано три нормы питания — повышенные для кормящих матерей, детей, а лица ростом свыше 1,95 м получают еду в полуторном размере. В основном рационе ежедневно предусмотрено 80 г мяса, 250 г картофеля, 250 г молока цельного и 40 г сухого, 30 г сыра, 25 г кондитерских изделий, различные овощи и фрукты. В постоянном доступе должна быть питьевая вода. Список положенных нелегальным мигрантам предметов гигиены содержит три одноразовые бритвы в месяц, 200 г хозяйственного и 100 г туалетного мыла, 400 г стирального порошка и 200 г жидкости для мытья посуды.



Стоит признать — Латвия обходится с пришельцами хоть скромно, но достойно. Только что, кстати, один наш рижский коллега–журналист провел эксперимент: покупал продукты из расчета 2 евро в день. За месяц похудел на 4 кг. Судя по всему, иностранцам в приемнике–распределителе это не грозит. Главное, что у нас нелегалов пока что мало, и это исключает масштабные злоупотребления, из тех, что открыты в Италии. Там несколько местных чиновников присвоили миллионы, выделенные на беженцев. А возглавлял их… священник.