Около 6500 школьников учатся в специальных интернат-школах. Ежегодно этот показатель растет. В государственной политике прописана обязанность интеграции детей с особыми потребностями в общих школах, однако дети мигрируют по спецшколам на административных территориях. В самоуправлениях указывают, что общие школы неохотно получают лицензию на спецобразование и потому здесь не видят альтернативы интернатам.

С этим мнением не согласны в ответственном министерстве, в котором сообщили, что на данный момент более семисот учебных заведений и около четырехсот школ имеют лицензию на обучение детей с особыми потребностями.



Цикл исследований «Дети система» сообщает, что детдомовские дети живут в школе-интернате и часто это заведение находится в другом самоуправлении. Чаще всего это одна из специальных школ. Например, в Малтской школе-интернате, которая находится в Резекне обучает 135 детей с отклонениями в развитии. Среди них двое молодых людей, которые размещены в школе, так как их обнаружили в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения, отмечает директор Георг Игнатьев.



Специальных программ много – как для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и для детей с отклонениями в развитии и сильной отсталостью в развитии.



Бывшие воспитанники детдомов в разговоре с журналистами Latvijas Radio рассказали, что они попадали в школы-интернаты после того, как к этому решению приходили в специальной комиссии. У самих детей права голоса не было, так как в интернат можно было попасть и в случае плохого поведения. Специальную программу назначает медицинская и педагогическая комиссия Государственного центра содержания образования в Риге.



Мнение комиссии основывается на заключении психолога, логопеда и врача. После чего окончательное решение принимает правление того или иного детдома, сообщила руководитель отдела специального образования Мудите Рейгасе.



«Это не так просто (…) Комиссия не отправляет в спецшколы. Комиссия вообще ни в какие школы не отправляет – она назначает программу», — заверила Рейгасе.



А вот куда пойдет ребенок решают родители или законные представители. В детдоме это его правление. Детей с особыми потребностями стало больше, чем раньше, но так во всем мире и этому есть множество причин, пояснила Рейгасе.



В Латгалии находится большая часть спецшкол и детдомы охотно выбирают интернаты. В них учатся и дети, которые живут в крае с родителями, потому что общие школы их брать не хотят, объяснила глава Соцслужбы Сильвия Странкале.



В ответственном министерстве с этим аргументом не согласны.



На данный момент из примерно семисот школ – четыреста имеют лицензию по меньшей мере на одну специальную образовательную программу. Вместе с детьми школы получают дополнительное финансирование на интеграцию этих детей.



«Какая от этой программы польза? Выходит, что у нас есть право и по закону мы имеем право на использование дополнительных инструментов, например, памятную книжку. Это зависит от того, что назначит психолог и специальный педагог. Благодаря этому, эти дети могут использовать многие вещи больше, чем другие. Чтобы дети у которых задержка в развитии могли легче интегрироваться в класс», — рассказал Валтер Мачс — директор 1-й Сигулдской начальной школы, в которой учатся 17 детей с особыми потребностями.



Но если в начальной школе учиться проще, то с каждым классом сложность интеграции и развития вырастает. И в связи с этим многие школы не принимают таких детей и не спешат получать лицензию на спецобразование.



Есть большая разница, где получен диплом – в спецшколе или в общей, указывает социолог Байба Бела. Это способствует расслоению общества. Результаты экзаменов среди выпускников спецшкол – средние и приближается к результатам вечерних школ.