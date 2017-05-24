В предстоящие выходные дни в Латвии ожидается прохладная погода, прогнозирует "Global Forecast System".

В пятницу во многих краях страны пройдут дожди, а температура воздуха будет не выше +13..+18 градусов.



В субботу станет еще прохладнее, но облачность уменьшится. В ночь на воскресенье температура воздуха местами может опуститься ниже нуля.



На следующей неделе в Латвии также ожидается переменчивая погода.