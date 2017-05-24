В Даугавпилсе накануне муниципальных выборов даже сознательное старшее поколение, которое, в отличие от молодежи, ходит на выборы, сейчас пребывает в недоумении и говорит, что они такой острой и нечистой борьбы не припомнят. Русский TVNET убедился в этом, приехав в город, в котором на выборы заявлено наибольшее в Латвии количество списков (13), и где на вопрос «кто же все-таки имеет больше шансов стать мэром, жители отвечают: «угадать просто невозможно».

4 из 13-ти списков возглавляют нынешний и бывшие мэры города. Наиболее острая и, как ее называют респонденты TVNET, беспринципная и грязная предвыборная борьба развернулась как раз среди тех, кто имеет большой опыт работы либо в самоуправлении, либо в Сейме, или в обеих структурах.



Особенность нынешней предвыборной агитации в том, что основной поток рекламы и дискуссии оппонентов на аудиторию льются из социальных сетей.



Как обычно бывает перед выборами, часть партий, чаще всего имеющие наибольшие шансы получить депутатские мандаты, незадолго до «Дня икс» становятся издателями. Выпускаются всевозможные виды печатной продукции: газетами, буклетами, открытками и листовками почтовые ящики потенциальных избирателей системно заполняются в последние несколько месяцев. Характерно, что в Даугавпилсе названия партий люди не упоминают совсем или вовсе не знают их, в разговорах фигурируют только фамилии.