В акции протеста работников здравоохранения примут участие не только рижские, но и региональные стационары. Во вторник, 23 мая, главы профсоюзов подписали призыв в июле отказаться работать удлиненные нормальные часы, сообщает LTV7.

Документ подписали главы Профсоюза работников здравоохранения, Ассоциации медсестёр и Союза профорганизаций лечебного персонала.



«Есть поддержка в регионах. Профсоюз был в Латгалии, в начале июня поедем в Видземе. Начинает волна подниматься и в регионах», — указал Валдис Керис, глава Профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки.



С 1 июля уже готовы отказаться работать сверхурочные 100 медсестер детской больницы, присоединятся к акции и медики больницы Страдиня.



«Это не забастовка, они будут работать, но одну ставку, не будут работать за того парня или девушку»,

— добавил Керис.



Но если участь, что в каждом государственном стационаре большой дефицит медицинских кадров, акция протеста может оказаться чувствительной.



По подсчетам Минздрава, оплата удлиненных рабочих часов в двойном объеме с 1 июля по 31 декабря 2017 года потребует дополнительно почти 3 миллиона евро, в 2018 году — 15 миллионов евро, в 2019 году — 27 миллионов евро.