В Даугавпилсе пройдут традиционные Дни славянской культуры. Мероприятия организованы Центром русской культуры с участием Центра белорусской культуры. Открытие Дней славянской культуры состоится 25 мая в 12:00.

В это время в церкви Александра Невского пройдёт богослужение, а в 13:00 на площади Виенибас начнётся концерт.

В рамках Дней славянской культуры мероприятия будут проходить и в Центре русской культуры.

Выставки и тематические мероприятия пройдут также в Центре белорусской культуры, который в настоящее время расположен по ул.Алеяс,68-1а.