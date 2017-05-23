23 мая жители Гривы вышли на акцию протеста против действий Даугавпилсской думы. В преддверии выборов самоуправление активно взялось за спешную замену гравийного покрытия дорог на асфальтовое. Правда, как отмечают жители, ничего общего с благими намерениями данная активность не имеет, а является лишь частью политической борьбы за власть. Главный принцип работы самоуправления — успеть до выборов, показать активность и заработать тем самым расположение горожан.

Как показала акция протеста жителей Гривы, подобная «забота» горожанам совсем не в радость.



На прошлой неделе на улицу Пардаугавас прибыла тяжелая техника для проведения дорожно-строительных работ. Никакого предварительного согласования с жителями не проводилось, о начале работ они узнали лишь с появлением работников фирмы «Latgales Ceļdaris» на своей улице.



Как отмечают активисты, главная претензия заключается в том, что проводя ежегодную подсыпку, самоуправление в буквальном смысле закапывает дома по обе стороны дороги. За последние несколько лет уровень дороги относительно домов частного сектора повысился более, чем на полмерта. В результате образовавшегося перепада высоты, дома вдоль дороги постоянно стоят в воде, затапливаются подвалы и дворовые территории.



Терпению жителей пришел конец, когда сотрудники компании, выполняющей заказ самоуправления, пояснили, что асфальтовое покрытие будет стелиться поверх существующей дороги, что поднимет ее уровень еще на 20 сантиметров. Перспектива быть «утопленными» в результате нерадивой работы самоуправления, вывела людей на улицы.



Попытка найти ответственных лиц увенчалась успехом не сразу. Обратившись к Петерису Дзалбе по телефону, активист услышал в ответ, что проблема вице-мэра не касается и решать вопрос жителям необходимо самим через письменное обращение. Вторая попытка жителей привлечь внимание вице-мэра к проблеме граждан свелась к тому, что г-н Дзалбе переложил ответственность на исполнительного директора думы Ингу Голдбергу, и переадресовал проблему ей. Лишь после того как активисты пригрозили заблокировать дорогу строительной технике, Петерис Дзалбе снизошел до просьб жителей и приехал на улицу Пардаугавас вместе с представителем УКХ.



Разговор вице-мэра и жителей не задался с первых минут. Как отмечают жители ул.Пардаугавас, г-н Дзалбе с явным пренебрежением дал понять, что действиями возмущенных жителей, отвлекающих его по пустякам, крайне недоволен. Не вникая в ситуацию, вице-мэр переложил ответственность на представителя коммунального хозяйства Артура Джериньша, а сам от беседы устранился в сторону, предпочтя не тратить время на общение с жителями.



В напряженной коммуникации с жителями Гривы удар пришлось взять на себя представителю УКХ Артуру Джериньшу. Доведенные до отчаяния люди высказывали свои претензии, подтверждая абсурдность запланированных работ подробностями своей нелегкой жизни при «заботе» самоуправления.



В заключении жители улицы Пардаугавас поделились своими планами, рассказав, что если результатов встречи не последует, они будут вынуждены блокировать дороги, чтобы остановить нерадивое строительство.