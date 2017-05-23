В эфир радиостанции Алиса Плюс вышел очередной выпуск программы «Народные новости».



Выпуск этой недели доступен в аудио записи эфира.

Жизнь Даугавпилса в последние полгода крайне насыщена информацией. Мы все видели как с помощью грязных политических технологий срывали маски, приписывали действующей власти проекты, к реализации которых нынешний созыв думы не имеет ровным счетом никакого отношения... Наблюдали за тем как меняются даты и подменяются фамилии... Все эти элементы предвыборной борьбы подконтрольные действующей власти СМИ активно применяли, чтобы пропагандировать выгодную отдельным политикам информацию, а правду оппонентов любыми путями пытались превратить в ложь.



Чего стоит одна лишь ситуация с громким заявлением Рихарда Эйгима в адрес Яниса Лачплесиса.



По реакции Яниса Лачплесиса и владелицы компании Даутком, которая максимально бросила все силы на дискредитацию прозвучавшей информации, горожанам было очевидно — суд неминуем. Подконтрольные СМИ во всех своих ресурсах трубили — клевета, провокация, нет никакого дела, а уж свидетелей и подавно.



Правда, шила в мешке утаить все-таки не удалось. Дело уголовное в Генпрокуратуре на полном ходу, за датой и номером. Свидетели раскрывают подробности кто, как и в каком объеме был замешан в политическом перевороте, еще раз подтверждая правдивость информации, озвученной Рихардом Эйгимом. Вся Латвийские СМИ активно освещают новые факты по делу. А совсем скоро в подтверждении правды, которую так хотелось замылить и скрыть участникам событий 2009 года, у горожан будет возможность услышать показания главного свидетеля — предпринимателя Яниса Сприновского. Как и обещал Рихард Эйгим, Спириновский лично расскажет кто стоял у руля «дворцового переворота» в тот год, когда сговор политиков и бизнесменов цинично лишил Даугавпилс будущего.