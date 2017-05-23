Государственная трудовая инспекция начала тематические проверки предприятий строительной отрасли — соблюдают ли они правила техники безопасности. Проверят более 150 предприятий по всей Латвии, сообщает Латвийское радио-4.

«Мы уже десятый год регулярно, когда начинается строительный сезон, организуем превентивные проверки строительных объектов по всей Латвии. Цель — проверить, как работают работники, как наниматель организует работу, чтобы человек не пострадал на своем рабочем месте.



Наша цель — сократить число несчастных случаев на работе.

Так как мы смотрим статистику: в прошлом году тяжелых несчастных случаев стало больше, и выросло число летальных несчастных случаев — люди умирают на строительных объектах», — рассказала руководитель Отдела защиты труда Государственной трудовой инспекции Сандра Зариня.



«План у нас такой — проверить 150 объектов. Но это не значит, что только 150 — и больше ничего."



Как уже писал Rus.lsm.lv, если произошел несчастный случай на работе — следует сообщить об этом начальнику. Желательно в письменной форме. В крайнем случае — по телефону. Следует также обратиться к врачу и сообщить ему: травма получена на службе. Если это доказано, трудящийся может рассчитывать на социальные гарантии — пособие по лечению, а в случае потери здоровья — пособие по потере трудоспособности.



Однако жители Латвии все чаще люди умирают на рабочем месте не от травм, а от переутомления. Причины — длинные рабочие часы, высокие требования, стресс, сверхурочные, отказ от отпусков.