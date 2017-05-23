27 мая в 18:00 во Дворе Художественного центра имени Марка Ротко состоится Латгальский праздник танца сеньоров и представителей среднего поколения «Большое утро в Крепости».

В нем примут участие коллективы из Балви, Даугавпилса, Екабпилса, Лудзы, Прейли и Резекне, а также танцевальная группа «Бандава» из Кулдиги. Всего в мероприятии будет задействовано около 900 участников, которые покажут лучшие свои танцевальные программы.



В Даугавпилсе подобный праздник пройдет впервые. Организаторы благодарны за отзывчивость танцоров и желание принять участие в празднике. Концерты обещают быть зрелищными, ведь будут показаны номера, которые включены в репертуар Праздника танца – 2018.



