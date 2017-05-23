20 мая в Даугавпилсе прошла 12-я по счёту Международная акция «Ночь музеев». Девиз этого года – «Колесо времени». Оно проследовало по 11-ти культурно-историческим объектам города.

В числе участников Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, городская Дума, Центр керамического искусства, Даугавпилсская крепость, арт-центр им. Марка Ротко, Музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», кафедральный собор Мартина Лютера, дроболитейный завод. Новичками акции «Ночь музеев 2017» стали музей медицинского колледжа, школа Саулес и Музей шмаковки. Из рассказа гидов посетители смогли узнать о создании крепкого латгальского напитка и питейных традициях Латгалии. Первое участие в акции Даугавпилсской школы дизайна и искусства Саулес продиктовано рядом обстоятельств, определивших её историю.



На днях школе Саулес был присвоен статус Центра компетенции профессионального образования, что открывает широкие возможности дальнейшего развития учреждения. Посетители Ночи музеев стали свидетелями завораживающего действа под названием «Игра теней». В городском музее занятие по душе нашли для себя и дети, и взрослые. Они с одинаковым азартом стреляли из лука и охотились на картонных мамонтов, участвовали в мастер-классах, осматривали музейные экспозиции и охотно привечали провидение, которое просыпается и блуждает по музею в эту неспокойную ночь. Только на один день устроители из Санкт-Петербурга продлили работу выставки художественной голографии «Магия света». Многие пытались ухватить будто свисающие кисти сирени и понять, как яйца на ваших глаза превращаются в цыплят. Во дворике музея публику развлекали участники творческих коллективов. По признанию посетителей, они стараются не пропускать мероприятия «Ночи музеев».



В Даугавпилсской крепости кроме бесплатных экскурсий внимание посетителей привлекли многочисленные выставки, арт-инсталляции, концерты, ярмарка ремёсел, живой уголок, уличное кафе.



Какими будут мероприятия «Ночи музеев 2018» зависит от новой темы Международной акции.