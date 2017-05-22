Даугавпилсская дума объявила конкурс на обеспечение питанием учащихся городских школ.

Закупка разделена на 12 частей. На питание учащихся 6 средней школы им. Я. Райниса планируется потратить 92 940 евро, 10 средней школы - 132 000 евро, 11 основной школы - 39 163 евро, 12 средней школы - 95 480 евро, 13 средней школы - 188 000 евро, 15 средней школы - 117 500 евро, 17 средней школы - 120 000 евро, Даугавпилсской средней школы Центра - 150 000 евро, Русской средней школы-лицея - 125 000 евро, Польской гимназии им. Ю. Пилсудского - 55 923,86 евро, 1-ой специальной основной школы - 13 182 евро, основной школы "Saskaņas" - 125 110 евро.



В разделе конкурса "Техническая спецификация" также указаны требования к питанию детей: размеры порций, разнообразие еды, энергетическая ценность блюд и т.д.



Фирмы-претенденты могут подавать заявки до 5 июня в 308 каб. Даугавпилсской думы.