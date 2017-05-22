В минувшую субботу в 12.55 Государственная пожарно-спасательная служба получила сигнал о пожаре в Нуенской волости.

Прибыв на место пожара, сотрудники ГПСС констатировали, что огонь охватил одноэтажное хозяйственное строение площадью 180 кв.м. Потушить пожар оказалось не так легко. Огонь был полностью потушен только к 17.24.



В минувшие выходные в Латгалии горели также отходы, крыша садового домика, солома, баня, сажа, почтовые ящики и опоры линий электропередач.