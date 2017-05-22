За последние два года с помощью частичного финансирования со стороны правительства, самоуправления активно участвовали в организации работы вытрезвителей. В дальнейшем эта программа останется добровольной инициативой муниципалитетов — сообщили в ответственном за данный проект Министерства по охране среды и региональному развитию (VARAM).

В понедельник, 22 мая, министерство представит отчет о вытрезвителях перед комитетом Кабинета министров.



Бюджет VARAM направленный на создание вытрезвителей в самоуправлениях в год составляет примерно 200 тысяч евро или примерно 15 евро за каждого человека, побывавшего здесь. В большинстве случаев муниципалитеты отрезвляют людей в сотрудничестве с работниками Латвийского Красного креста. Пять городских вытрезвителей находятся в помещениях полиции самоуправления, но в Даугавпилсе и Резекне сотрудничают с больницами.





«В целом услуги по вытрезвлению за 2016 год предоставило 33 самоуправлений. 13 из них организовались сами, а остальные заключили договор об использовании данных услуг. (….) по информации, которая находится в VARAM в этом году еще восемь муниципалитетов собираются заключить подобные договора», — рассказал директор Департамента самоуправлений VARAM Айвар Мичулс.











