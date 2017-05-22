Предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщает, что на летний период на некоторых шоссе Латвии разрешенная скорость движения для легковых авто выросла до 100 км/ч.

По информации LVC, в этих местах временно установлены соответствующие дорожные знаки.



Сообщается, что ехать со скоростью 100 км/ч разрешено в местах, где это позволяет дорожная обстановка, видимость и качество покрытия.



Скорость 100 км/ч будет разрешена в следующих местах:



- автодорога А1 Рига — Айнажи (Таллинское шоссе), отрезок Елгавкрасти — Светциемс и район окружной дороги Саулкрасти

- автодорога А2 (Видземское шоссе), отрезок от Рижской окружной дороги до конца восстановленного покрытия;

- автодорога А8 Рига — Елгава, отрезок от Риги до транспортной переправы на Елгавской окружной дороге;

- автодорога А6 (Даугавпилсское шоссе), отрезок от Саласпилса до Икшкиле и от Ницгале до Даугавпилсской окружной дороги;

- на некоторых участках автодороги А12 Екабпилс — Резекне — Лудза.