Проблема "энергетической бедности" значительно шире и не относится лишь к неспособности оплатить счета за электроэнергию и теплоснабжение, сказала заявила директор департамента социальной вовлеченности Министерства благосостояния Элина Целминя.

Принятый к сведению правительством отчет Министерства экономики главным образом дает представление о влиянии тарифов на электроэнергию на социально незащищенные слои населения и информационных мероприятиях для потребителей электричества, но не анализирует "энергетическую бедность" в более широком смысле, приводит её слова агентство LETA.



По словам чиновницы, в отчете не анализируются мероприятия по повышению энергоэффективности применительно к условиям жизни и снижения размера нецелесообразных расходов. Кроме того, не оценивается доступность понятной информации о потреблении и связанных с ним расходов, доступность энергоресурсов разных видов, траты домохозяйств на жилище, а также данные о числе жителей, которые не способны оплатить тепло в доме.



По данным Центрального статистического управления, в среднем расходы домохозяйств на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива формируют 15,6% от семейного бюджета, однако для пятой части населения с более низким уровнем доходов они составляют 19,2%.



"Чтобы судить об "энергетической бедности", надо анализировать, сколько от общих расходов на жилье составляют расходы на энергию и какому типу домохозяйств оплачивать энергию сложнее всего", — указывает Целминя.



В Министерстве благосостояния считают, что надо провести более углубленный анализ, чтобы сделать выводы о том, какие группы людей включены в категорию защищенных пользователей, подверженных "энергетической бедности", и какая поддержка будет наиболее подходящей для них.



Министерство готово подключиться в организованной Министерством экономики дискуссии о создании оптимальной системы поддержки, подчеркнула Целминя.



Как сообщалось, Минэкономики совместно с Минблагом в этом году оценят возможности изменить программу поддержки защищенных пользователей, чтобы обеспечить более эффективное ее применение, сказал во вторник на заседании правительства министр экономики Арвил Ашераденс.