Для латвийского общества характерно явно негативное отношение к представителям цыганской национальности (ромам), свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом общественной интеграции.

49% участников опроса признали, что для них было бы неприемлемо, если бы партнером их ребенка стал представитель цыганской национальности. 34,7% не хотели бы жить рядом с ромами, только 48% были бы не против работать вместе с ромами.



Более половины домохозяйств ромов считаются малообеспеченными или нуждающимися; 40,5% зависят от пособий и другой финансовой помощи. Кроме того, среди ромов отмечается низкий уровень образования, поскольку дети посещают школу нерегулярно, а многие бросают учебу до получения основного образования.



В Латгалии больше всего цыган живет в Даугавпилсе, на Гриве, исторически так сложилось. В этом же микрорайоне цыганские дети посещают школу. Несколько лет назад в интервью порталу nasha.lv директор 6 средней школы Лариса Кожевникова призналась, что бывают ситуации, когда наши горожане негативно отзываются о школе и не хотят отдавать туда своих детей из-за того, что там учатся и цыганские дети. Люди столетиями живут стереотипами об этой нации, хотя как нечестных людей хватает среди представителей других национальностей, так и хороших и честных людей много среди цыган. Однако переменить укоренившееся мнение крайне тяжело.



