В сквере на ул. Ятниеку в микрорайоне Химия продолжаются работы по установке памятника девяти даугавпилчанам, погибшим в Афганской войне.



С инициативой возведения монумента ранее выступил Даугавпилсский центр реабилитации воинов-афганцев «Саланг» и общество ветеранов десантников Латвии "ДИНАБУРГ".

Открытие памятника состоится 27 мая в 12.00. В 14:00 во Дворце Культуры Химиков пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов Даугавпилса. Вход свободный.