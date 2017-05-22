В этом году в Ночи музеев в Даугавпилс впервые принял участие новый туристический объект города - Музей шмаковки, пишет nra.lv.

Данный музей посвящен не только латгальскому традиционному напитку, но и информации о вреде алкоголя и истории Даугавпилса. В Ночь музеев посетители могли узнать массу интересного о шмаковке и питейных традициях в Латгалии. Гид Александр Чернявскис охарактеризовал смысл музея в одной фразе: "Надо просвещаться в сфере алкоголя, потому что он был, есть и будет". При этом ограничения в этом музее тоже существуют - несовершеннолетним в него двери закрыты.



Само название "шмаковка" происходит от польского слова smakować (отведывать, пробовать, смаковать). Вкус у нее был разный: в каждом имении, поселке или городе - другой. Привкус, запах, цвет и цена зависели от многих факторов: воды, качество дубовой бочки для хранения. Метод приготовления тем не менее не менялся многие десятилетия.



Свой первый день рождения Музей шмаковки будет отмечать 3 и 4 июня.