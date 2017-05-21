Латвия — лидер Организации экономического сотрудничества и развития по проценту школьников, над которыми издеваются другие ученики. Педагоги часто забывают, что в их обязанности входит не только обучение, но и воспитание детей. Впрочем, долю вины за агрессию подростков должно взять на себя и общество, говорят в Центре содержания образования.

Каждый третий 15-летний латвийский подросток подвергается в своей школе эмоциональному или физическому насилию. Его унижают, отбирают вещи и иногда даже бьют. Таковы результаты проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD) престижного исследования PISA.

«Там есть такие вопросы, как его били или толкали умышленно, отбирали вещи, или угрожали, подшучивали или распространяли слухи. И мы находимся здесь в самом плохом месте», — указал Андрис Кангро, руководитель Международной программы оценки школьников PISA в Латвии.



Треть опрошенных 15-летних латвийских школьников признались: в школе над ними издеваются несколько раз в месяц, один или более раз в неделю. При этом 8% из них — бьют одноклассники.



«Если брать самое тяжелое, что меня били или толкали умышленно. У нас в Латвии этот процент — 8%, в среднем по странам OECD — это 4%, то есть разница в 2 раза. 8% — это статистически в каждом классе»,

— указал Кангро.



Чаще всего с агрессией сталкиваются учащиеся основных и сельских школ. Есть и прямая зависимость между бедностью района, в котором находится школа, и уровнем насилия среди подростков, говорят исследователи. По статистике чуть чаще — на 5% — с насилием приходится сталкиваться и учащимся в школах нацменьшинств. Однако доктор педагогических наук Линда Даниеле категорически отрицает связь с языком обучения. Для нее агрессивность латвийских подростков не стала открытием. Одним из факторов она называет неспособность учебных заведений признать наличие проблемы.



«Мы хотим скрыть проблему. Мы не можем сказать: у нас есть проблемы, мы будем их решать. У нас есть советский опыт, нам нужно выглядеть внешне красиво. Если школа не выглядит красиво внешне, все на нее набрасываются. Приходят различные инспекции, учреждения, родители. И как себя чувствует школа? Все на нее набрасываются — вместо того, чтобы прийти на помощь»,

— отметила она.



Даниеле называет еще одну причину высокого уровня насилия среди подростков — отсутствие у учителей «старой закалки» знаний о новых педагогических подходах. Признают проблему и в Государственном центре содержания образования. Здесь говорят — педагоги часто забывают о том, что в их обязанности входит не только обучение, но и воспитание детей. Впрочем, долю вины за агрессию подростков должно взять на себя и общество.



«Нельзя винить во всем только школы. Мы живем в таком обществе, в котором живем. И если ребенок сталкивается с насилием в семье, или вне школы, в кругу друзей… И если таких детей в школьной среде оказывается много, то, судя по всему, эта культура взаимоотношений укрепляется и в школе»,

— считает глава центра Гунтарс Цатлакс.



Результаты исследования нуждаются в углубленном изучении. Так считает глава Латвийской ассоциации руководителей учебных заведений и директор Сигулдской гимназии Рудолф Калванс. Многие школы, говорит он, сами регулярно проводят анкетирование среди учеников, и ситуация не столь драматична.



«Я думаю, что там еще много невыясненных аспектов. Это означает, что не нужно сразу так сильно беспокоиться из-за полученных результатов. Нужно посвятить каких-то полгода для углубленного изучения ситуации на примере какой-либо школы», — уверен Калванс.



Но есть в результатах проведенного исследования и хорошее. К примеру, общая удовлетворенность латвийских подростков собственной жизнью не сильно отличается от среднего показателя по 72 странам мира.



Мотивация латвийских школьников тоже довольно высока — 59% подростков хотят быть отличниками. По другим направлениям — уровню агрессии и принадлежности учащихся к школе — Латвии рекомендуется усиленно работать.