Вчера предприниматели выступили с призывом к правительству срочно менять положения закона "Об иммиграции", чтобы упростить ввоз в Латвию иностранной рабочей силы. Владелец и руководитель лиепайского предприятия Liepājas Celtnieks Эдуард Славинский рассказал Ольге Князевой и порталу rus.db.lv о том, как он ищет строителей для работы на объектах и во что это в итоге выливается.
"Сейчас конкретно у меня не хватает 5-10 человек работников для строительства объектов, - говорит он. - И мне просто негде их взять! Да, приходят люди на собеседование, но кто-то оказывается алкоголиком, которого видно за вертсу. Кто-то - просто тунеядец, и обнаруживается это достаточно быстро. Вот на прошлой неделе взял человека, предварительно наведя про него справки. Вроде бы человек работал в строительной компании, но на деле выясняется, что делать он ничего не умеет - только подай и принеси. Но мне не нужен такой работник! Мне нужен специалист, за которым не надо ходить и что-то подделывать и подправлять".
Предприниматель считает, что наши работники распустились - все ищут, где больше платят, и мало кого интересует, что он умеет делать. "Бывает, что работник говорит, вот, мол, я - специалист высокого уровня. Но уже через неделю прораб говорит, что делать этот строитель ничего не умеет и можно дать ему разве что копать яму. И как мне быть в этой ситуации? - недоумевает Славинский. - Мне же надо объект сдать в срок. Иначе мне грозят штрафные санкции".
Бизнесмен считает, что хорошие специалисты уехали из Латвии в другие страны - в Скандинавию, Ирландию, Францию. "Например, мой сосед работает на строительстве в Швеции, - рассказывает Славинский. - Работает там по 2-3 недели, потом приезжает в Латвию. Он откровенно говорит: вот когда в Лиепае я смогу получать по 1,5-2 тысячи в месяц, тогда посмотрим! Но откуда нам взят такие зарплаты?"
Эдуард Славинский уверен, что отличие в зарплатах между Ригой и регионами надо бы учитывать и Службе государственных доходов (СГД). Но получается так, что СГД видит более низкие зарплаты в строительной фирме в регионах и шлет письма, что это нехорошо. "Мы получаем такие письма регулярно и начинаем объяснять СГД, что не надо нас сравнивать с Ригой и особенно - с крупными рижскими строительными компаниями. Там строительные специалисты получают те же 1,5-2 тысячи евро. Но у нас в регионах просто нет таких денег на зарплаты! Не знаю, как даже объяснить это другими словами работникам СГД, которые сидят в кабинетах и изучают цифры. Они же простые статисты, откуда они могут знать ситуацию в отрасли?".
Бизнесмен готов пригласить сотрудников СГД к себе на предприятие, чтобы они вместе изучили строительную смету и тогда им станет ясно, что большие заработные платы в регионах невозможны.
Что же касается ввоза иностранной рабочей силы, то этот вопрос надо срочно решать на уровне правительства. Эдуард Славинский говорит, что рад бы взять строителей из Украины - они и ответственные и не "цепляются" за каждый цент.
"Мои коллеги из Риги взяли бригаду украинских строителей и не могут нарадоваться на них, - рассказывает он - Украинцы работают, как звери. Буквально пашут целый день, а не ноют, как наши, что что-то вечно не так. Наши работники не дай бог узнают, что у другого зарплата на 5 евро, тут же претензии. Украинцы чужих денег не считают, они просто работают".
Однако ввезти работников из-за границы не так просто, как кажется. "Я обязан сначала месяц искать на конкретную позицию местных работников, - рассказывает предприниматель. - Потом я должен заполнить целый ворох документов на ввоз работников. Кроме того, я обязан платить иностранным работникам заработную плату, которая не менее средней по стране. Опять же возникает та же самая проблема, что и с СГД. Ну не могут регионы платить такую же зарплату, как и в Риге! Это же маразм. Ведь кроме заработной платы на ввоз работника у меня есть и другие расходы. Вот и получается, что местные работать не хотят, а иностранцев ввозить пока дорого".
Предприниматель считает, что наши работники распустились - все ищут, где больше платят, и мало кого интересует, что он умеет делать. "Бывает, что работник говорит, вот, мол, я - специалист высокого уровня. Но уже через неделю прораб говорит, что делать этот строитель ничего не умеет и можно дать ему разве что копать яму. И как мне быть в этой ситуации? - недоумевает Славинский. - Мне же надо объект сдать в срок. Иначе мне грозят штрафные санкции".
Бизнесмен считает, что хорошие специалисты уехали из Латвии в другие страны - в Скандинавию, Ирландию, Францию. "Например, мой сосед работает на строительстве в Швеции, - рассказывает Славинский. - Работает там по 2-3 недели, потом приезжает в Латвию. Он откровенно говорит: вот когда в Лиепае я смогу получать по 1,5-2 тысячи в месяц, тогда посмотрим! Но откуда нам взят такие зарплаты?"
Эдуард Славинский уверен, что отличие в зарплатах между Ригой и регионами надо бы учитывать и Службе государственных доходов (СГД). Но получается так, что СГД видит более низкие зарплаты в строительной фирме в регионах и шлет письма, что это нехорошо. "Мы получаем такие письма регулярно и начинаем объяснять СГД, что не надо нас сравнивать с Ригой и особенно - с крупными рижскими строительными компаниями. Там строительные специалисты получают те же 1,5-2 тысячи евро. Но у нас в регионах просто нет таких денег на зарплаты! Не знаю, как даже объяснить это другими словами работникам СГД, которые сидят в кабинетах и изучают цифры. Они же простые статисты, откуда они могут знать ситуацию в отрасли?".
Бизнесмен готов пригласить сотрудников СГД к себе на предприятие, чтобы они вместе изучили строительную смету и тогда им станет ясно, что большие заработные платы в регионах невозможны.
Что же касается ввоза иностранной рабочей силы, то этот вопрос надо срочно решать на уровне правительства. Эдуард Славинский говорит, что рад бы взять строителей из Украины - они и ответственные и не "цепляются" за каждый цент.
"Мои коллеги из Риги взяли бригаду украинских строителей и не могут нарадоваться на них, - рассказывает он - Украинцы работают, как звери. Буквально пашут целый день, а не ноют, как наши, что что-то вечно не так. Наши работники не дай бог узнают, что у другого зарплата на 5 евро, тут же претензии. Украинцы чужих денег не считают, они просто работают".
Однако ввезти работников из-за границы не так просто, как кажется. "Я обязан сначала месяц искать на конкретную позицию местных работников, - рассказывает предприниматель. - Потом я должен заполнить целый ворох документов на ввоз работников. Кроме того, я обязан платить иностранным работникам заработную плату, которая не менее средней по стране. Опять же возникает та же самая проблема, что и с СГД. Ну не могут регионы платить такую же зарплату, как и в Риге! Это же маразм. Ведь кроме заработной платы на ввоз работника у меня есть и другие расходы. Вот и получается, что местные работать не хотят, а иностранцев ввозить пока дорого".
Вечно те предприниматели ноют, что работать некому, а зарплату адекватную платить не хотят.
Вот этот плачется, что в регионах не могйт платить рижские зарплаты!
А цены то на их работы у них такие же, как в Риге! Ну не даром жа рижские фирмы выигрвыают конкурсы в регионах? Значит рижане на наших обьектах могут платить те 1,5-2 тысячи, а эти почему не могут?
ТАК ЧТО ВВВОД ПРОСТ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ, РАБОТНИК НЕ ХОЧЕТ ЗА МИЗЕР РАБОТАТЬ! ПЕНЕСТАНЬТЕ ЖАДНИЧАТЬ, Г-ДА РАБОТОДАТЕЛИ!
Там в Германю строители требуются и зимой и летом !
Сидя в Латгалии договориваетесь где жить-что платить и ВПЕРЕД !
А местные жлобы всех мастей пусть издохнут со своими "зарплатами"...
Однако, есть тут и другая сторона, местные работодатели уверены в том, что они благодетели и выплачивая за работу гроши, они в праве рассчитывать на профессионализм со стороны работников.
Вот посудите сами, какой профи будет работать на стройке, за сраных 400-500 евро( а чаще и вовсе за минималку и в конверте)?
Латвийским предпринимателям, давно пора понять, что выезжать на нужде местных работников, это не только сучий акцент, но и себе дороже. А надежды на то, что пригнав сюда гастарбайтеров они получат высокий уровень профессионализма за минимальные вложения, - это туповатая глупость.
Пригоните узбеков и окажется на круг, что рядом с каждым из них. нужно ставить местного, ибо уровень их профессионализма, он и вовсе не существует.
Не надо жадничать и экономить на своих работниках, ибо не нужно забывать, это именно они, эти работники и создают для вас капиталец, на который вы существуете, граждане предприниматели.
Есть такая пословица, - "Как по топаешь, так и по лопаешь", а в этом случаи можно высказаться так, - "Как платишь, такие работники у тебя и работают".
Хочет найти профессионала на все руки,
который будет пахать на него по 12 часов за минималку....
Тогда к нему только алкаши и лодыри ж@порукие придут!
-Хорошая машина.
-Работайте лучше,и увидите.как я приеду на Audi Q 7
Обычно Иваны способны только на грамматику обсуждать не по теме!