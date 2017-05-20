В Ночь музеев предприятие “Daugavpils satiksme” вводит дополнительные рейсы общественного транспорта.

Трамвай:





Трамвай Nr.3 20 - 21 мая будет курсировать до 01:00. Трамвай отправляется от остановки «Крепость» в указанное время: 21:40; 22:30; 22:55; 23:20; 23:45; 00:10; 00:35;01:00 ( все дополнительные рейсы пойдут не в Стропы, а до остановки «улица Бутлерова»).







Автобусы:





1) автобус Nr.13A , время отправления от остановки «Ротко Центр”:



20 мая - 22:40; 23:20;



21 мая- 00:10;



2) автобус Nr.12 , время отправления от остановки «Автостанция”:



21мая - 00:30;



3) автобус Nr.17A, время отправления от остановки «Автостанция»:



21 мая - 00:30;



4) автобусNr.4. время отправления от остановки «Автостанция»



21мая- 00:30.