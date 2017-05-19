Завтра, 20 мая, в Даугавпилсе по традиции состоится акция «Ночь музеев». Многие музеи и не только откроют свои двери для посетителей.Даугавпилсский краеведческий и художественный музей
(ул. Ригас,8)
19:00 – 00:00 - Путешествие по музейным экспозициям и залам
Концертная программа во дворе музея: песни, танцы, призы и т.д.
19:00 - 23:00 – Документальный фильм “TO ATCERAS TIKAI VILCIENI”
соревнования “Охота Мамута”
19:00 – 22:00 – Творческие мастерские, соревнование по стрельбе из лука “В гостях у Робин Гуда”
00:00 – Кульминация ночи музеев – фейерверк в стиле 19 века
Даугавпилсская городская дума
(ул. Кр. Валдемара,1)
19:00 – 22:00
“Выборы разных эпох”:
• Осмотр исторического здания;
• Возможность осмотреть: кабинет мэра, Зал заседаний Думы, галереи и выставки, а также экспозиция агитационных материалов (20 век)
• “Неполитические выборы”: возможность проголосовать за лучший объект Ночи музеев;
• Возможность записать видеопоздравление к Празднику города, которое будет демонстрироваться на домашней странице самоуправления.
Центр керамического искусства
(ул. 18-Новембра, 8)
18:00 – 22:00 Осмотр экспозиции, и выставки из коллекции Музея керамики Витаута Валиуша.
Даугавпилсская Крепость
19:00 - 00:00 – Фотовыставка. Инсталляция работ К. Коротковой «Среди камней»
20:00 - 00:00 – Концерт медитативной музыки – ул. Николая, 1
19:00 – 23:00 – Мероприятия Латвийского Красного креста в здании госпиталя.
Бесплатные экскурсии по крепости 19:00-20:00; 20:30 – 21:30; 22:00 – 23:00.
19:00 – 23:00 – БАЛ МАРТЫ во дворе Художественного центра им. М. Ротко. Рынок ремесленников.
19:00 - 00:00 – Мероприятия общества «Атминю ладе». Экспозиция исторических фотографий. Осмотр центра летучих мышей.
Художественный центр им. Марка Ротко
(ул. Михаила, 3)
19:00 – 00:00
Международный проект фотографа и мультимедийного художника Мануэла Шредера (Германия).
Зона отдыха и мероприятий.
Дигитальная экспозиция „Марк Ротко. Жизнь и искусство.” с оригинальными работами автора. (Вход платный)
Школа дизайна и искусств «Школа саулес»
(ул. Саулес, 6/8)
20:00 -23:00 – осмотр помещений школы; игры теней в школьном двор; освещенные окна (вид с улицы Саулес)
Музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии»
(ул. Циетокшня, 38)
20:00 -21:30; 21:30 - 23:00; 23:15 – 00:15
Рассказ о синагоге «Кадиш», осмотр экспозиции
Храм Мартина Лютера
(ул. 18-новембра, 66)
18:00 – 22:00 – осмотр интерьера и помещений Храма
Даугавпилсский дроболитейный завод
(ул. Варшавас,28)
18:00 -22:00 - экспозиция истории завода, спортивной и охотничьей амуниции, выставка Граффити, световой объект «Колесо времени» и другие сюрпризы
Музей Шмаковки
(ул. Ригас, 22A)
19:00 – 01:00 – Экскурсии в сопровождении гида на латышском и русском языках Каждый час – новая экскурсионная группа (19:00 - 00:00)
Даугавпилсский медицинский колледж
(ул. Варшавас, 26а)
19:00 – 22:00 – осмотр экспозиции истории медицины.