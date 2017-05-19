Сегодня, 20 мая, в Даугавпилсе по традиции состоится акция «Ночь музеев». Многие музеи и не только откроют свои двери для посетителей.

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей

(ул. Ригас,8)





19:00 – 00:00 - Путешествие по музейным экспозициям и залам

Концертная программа во дворе музея: песни, танцы, призы и т.д.

19:00 - 23:00 – Документальный фильм “TO ATCERAS TIKAI VILCIENI”

соревнования “Охота Мамута”

19:00 – 22:00 – Творческие мастерские, соревнование по стрельбе из лука “В гостях у Робин Гуда”

00:00 – Кульминация ночи музеев – фейерверк в стиле 19 века

Даугавпилсская городская дума

(ул. Кр. Валдемара,1)

19:00 – 22:00

“Выборы разных эпох”:

• Осмотр исторического здания;

• Возможность осмотреть: кабинет мэра, Зал заседаний Думы, галереи и выставки, а также экспозиция агитационных материалов (20 век)

• “Неполитические выборы”: возможность проголосовать за лучший объект Ночи музеев;

• Возможность записать видеопоздравление к Празднику города, которое будет демонстрироваться на домашней странице самоуправления.





Центр керамического искусства

(ул. 18-Новембра, 8)





18:00 – 22:00 Осмотр экспозиции, и выставки из коллекции Музея керамики Витаута Валиуша.







Даугавпилсская Крепость





19:00 - 00:00 – Фотовыставка. Инсталляция работ К. Коротковой «Среди камней»

20:00 - 00:00 – Концерт медитативной музыки – ул. Николая, 1

19:00 – 23:00 – Мероприятия Латвийского Красного креста в здании госпиталя.



Бесплатные экскурсии по крепости 19:00-20:00; 20:30 – 21:30; 22:00 – 23:00.

19:00 – 23:00 – БАЛ МАРТЫ во дворе Художественного центра им. М. Ротко. Рынок ремесленников.

19:00 - 00:00 – Мероприятия общества «Атминю ладе». Экспозиция исторических фотографий. Осмотр центра летучих мышей.





Художественный центр им. Марка Ротко

(ул. Михаила, 3)





19:00 – 00:00

Международный проект фотографа и мультимедийного художника Мануэла Шредера (Германия).

Зона отдыха и мероприятий.

Дигитальная экспозиция „Марк Ротко. Жизнь и искусство.” с оригинальными работами автора. (Вход платный)

Школа дизайна и искусств «Школа саулес»

(ул. Саулес, 6/8)

20:00 -23:00 – осмотр помещений школы; игры теней в школьном двор; освещенные окна (вид с улицы Саулес)

Музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии»

(ул. Циетокшня, 38)

20:00 -21:30; 21:30 - 23:00; 23:15 – 00:15

Рассказ о синагоге «Кадиш», осмотр экспозиции





Храм Мартина Лютера

(ул. 18-новембра, 66)





18:00 – 22:00 – осмотр интерьера и помещений Храма







Даугавпилсский дроболитейный завод

(ул. Варшавас,28)



18:00 -22:00 - экспозиция истории завода, спортивной и охотничьей амуниции, выставка Граффити, световой объект «Колесо времени» и другие сюрпризы





Музей Шмаковки

(ул. Ригас, 22A)



19:00 – 01:00 – Экскурсии в сопровождении гида на латышском и русском языках Каждый час – новая экскурсионная группа (19:00 - 00:00)





Даугавпилсский медицинский колледж

(ул. Варшавас, 26а)



19:00 – 22:00 – осмотр экспозиции истории медицины.