Строительную отрасль в ближайшие пару лет ожидает подъем, однако именно при такой ситуации повышается и риск того, что Латвию ожидает рост числа нелегальных работников и несоблюдение норм безопасности на рабочих местах, такое мнение в интервью порталу Rus.db.lv высказал директор Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.
На латвийском рынке труда могут быть большие проблемы как с точки зрения безопасности труда, так и с фактом выплаты зарплаты в конвертах. Строительная отрасль и так является лидером по удельному весу теневой экономики в Латвии, и, если не принимать мер, все станет еще хуже, уверен Лусис.
Он рассказал, что на следующей неделе Трудовая инспекция начинает проводить ежегодные плановые проверки и собирается привлечь к проверкам и представителей строительной отрасли. «Необходимо избежать такой ситуации, что средства еврофондов послужат причиной того, что в Латвии увеличится число нелегальных работников», - подчеркнул Лусис.
Также Лусис отметил тенденцию скрывать реально отработанные на предприятии часы – когда фактическое время работы не совпадает с реальным. Он считает, что одним из выходов стало бы введение электронной системы учета рабочих часов.
Глава Трудовой инспекции отметил, что на домашней странице учреждения опубликован список предприятий, которые замечены в неуплате налогов. «Если предприятие не готово говорить при заключении трудового договора о полной уплате зарплаты, о полных рабочих часах, это значит, что работник рискует пуститься в трудовые отношения, где он может быть проигравшим», - сказал Лусис.
Он считает, что строительная отрасль в ближайшее время обязательно будет искать работников, однако будет ли она завозить более дешевую рабочую силу из других стран, пока сказать сложно.
Ни для кого не секрет, что в Латгалии зарплаты значительно ниже, чем, например, в столице. Причем надеяться местным строителям, начинающим работу в подрядах, которыми руководят Рижские фирмы, выигрывающие конкурсы в нашем городе, не приходится. Работая на одном объекте, рижские специалисты получают на порядок больше, чем даугавпилчане, выполняющие ту же работу. Заставить работодателя платить больше работник не может. А ввиду высокой безработицы латгальские специалисты соглашаются на те условия, которые им предлагают. Разорвать замкнутый круг проверками пока не представляется возможным.
Он рассказал, что на следующей неделе Трудовая инспекция начинает проводить ежегодные плановые проверки и собирается привлечь к проверкам и представителей строительной отрасли. «Необходимо избежать такой ситуации, что средства еврофондов послужат причиной того, что в Латвии увеличится число нелегальных работников», - подчеркнул Лусис.
Также Лусис отметил тенденцию скрывать реально отработанные на предприятии часы – когда фактическое время работы не совпадает с реальным. Он считает, что одним из выходов стало бы введение электронной системы учета рабочих часов.
Глава Трудовой инспекции отметил, что на домашней странице учреждения опубликован список предприятий, которые замечены в неуплате налогов. «Если предприятие не готово говорить при заключении трудового договора о полной уплате зарплаты, о полных рабочих часах, это значит, что работник рискует пуститься в трудовые отношения, где он может быть проигравшим», - сказал Лусис.
Он считает, что строительная отрасль в ближайшее время обязательно будет искать работников, однако будет ли она завозить более дешевую рабочую силу из других стран, пока сказать сложно.
Ни для кого не секрет, что в Латгалии зарплаты значительно ниже, чем, например, в столице. Причем надеяться местным строителям, начинающим работу в подрядах, которыми руководят Рижские фирмы, выигрывающие конкурсы в нашем городе, не приходится. Работая на одном объекте, рижские специалисты получают на порядок больше, чем даугавпилчане, выполняющие ту же работу. Заставить работодателя платить больше работник не может. А ввиду высокой безработицы латгальские специалисты соглашаются на те условия, которые им предлагают. Разорвать замкнутый круг проверками пока не представляется возможным.