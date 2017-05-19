Строительную отрасль в ближайшие пару лет ожидает подъем, однако именно при такой ситуации повышается и риск того, что Латвию ожидает рост числа нелегальных работников и несоблюдение норм безопасности на рабочих местах, такое мнение в интервью порталу Rus.db.lv высказал директор Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.

На латвийском рынке труда могут быть большие проблемы как с точки зрения безопасности труда, так и с фактом выплаты зарплаты в конвертах. Строительная отрасль и так является лидером по удельному весу теневой экономики в Латвии, и, если не принимать мер, все станет еще хуже, уверен Лусис.



Он рассказал, что на следующей неделе Трудовая инспекция начинает проводить ежегодные плановые проверки и собирается привлечь к проверкам и представителей строительной отрасли. «Необходимо избежать такой ситуации, что средства еврофондов послужат причиной того, что в Латвии увеличится число нелегальных работников», - подчеркнул Лусис.



Также Лусис отметил тенденцию скрывать реально отработанные на предприятии часы – когда фактическое время работы не совпадает с реальным. Он считает, что одним из выходов стало бы введение электронной системы учета рабочих часов.



Глава Трудовой инспекции отметил, что на домашней странице учреждения опубликован список предприятий, которые замечены в неуплате налогов. «Если предприятие не готово говорить при заключении трудового договора о полной уплате зарплаты, о полных рабочих часах, это значит, что работник рискует пуститься в трудовые отношения, где он может быть проигравшим», - сказал Лусис.



Он считает, что строительная отрасль в ближайшее время обязательно будет искать работников, однако будет ли она завозить более дешевую рабочую силу из других стран, пока сказать сложно.



Ни для кого не секрет, что в Латгалии зарплаты значительно ниже, чем, например, в столице. Причем надеяться местным строителям, начинающим работу в подрядах, которыми руководят Рижские фирмы, выигрывающие конкурсы в нашем городе, не приходится. Работая на одном объекте, рижские специалисты получают на порядок больше, чем даугавпилчане, выполняющие ту же работу. Заставить работодателя платить больше работник не может. А ввиду высокой безработицы латгальские специалисты соглашаются на те условия, которые им предлагают. Разорвать замкнутый круг проверками пока не представляется возможным.