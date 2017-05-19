Сегодня, 19 мая, международная выставка «Būve 2017» распахнула свои двери для даугавпилчан и гостей города.

На протяжении трех дней у посетителей будет уникальная возможность ознакомиться с новинками в области ремонта и строительства, благоустройства дома и сада, получить профессиональные консультации специалистов, поучаствовать в мастер-классах и и приобрести товары по крайне выгодным выставочным ценам.



Главным и, наверное, наиболее приятным отличием выставки этого года будет то, что мероприятие будет бесплатным. Такое решение в пользу горожан и гостей города приняли постоянные организаторы - руководство теле-радио компании Alise Plus.



В течение трех дней каждый заинтересованный сможет придти и получить консультации, осмотреть экспозицию выставки и купить все необходимое для строительства, ремонта, дома и сада.



Помимо инновационных материалов для строительства, ремонта и отделки, на стендах участников будут представлены инструменты для различных видов работ, теплицы, профессиональные системы полива, беседки, отопительные системы, камины, модульные дома, предметы мебели и интерьера, оборудование для отдыха и многое другое.



Выставка «Būve 2017» обещает быть не только интересной, но и полезной для всех и каждого.



Ждем каждого из вас 19, 20 и 21 мая в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул.Стадиона, 1) на выставке для дома и сада «Būve 2017».



Время работы выставки:



Пятница, 19 мая: 11:00 — 19:00

Суббота, 20 мая: 10:00 — 19:00

Воскресение, 21 мая: 10:00 — 17:00



Вход свободный!



Не ищите других вариантов — воспользуйтесь лучшим! Приходите на выставку Būve 2017!