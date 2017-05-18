18 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

1. Перлы руководства города на кануне выборов.

2. Экспресс-обзор работы Даугавпилсской думы и громкие уголовные дела вокруг первых лиц. Вопросов больше, чем ответов.

3. Куда ведут следы пропажи исторической брусчатки с ул.Ригас?

4. Николай Игнатьев: "Я - дурак". (от редакции: ... и горжусь этим!)

5. Уголовное дело на Мирского за растрату средств Европарламента.



Программа доступна в записи эфира.

В программе обсуждались следующие темы: