18 мая в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.В программе обсуждались следующие темы:
1. Перлы руководства города на кануне выборов.
2. Экспресс-обзор работы Даугавпилсской думы и громкие уголовные дела вокруг первых лиц. Вопросов больше, чем ответов.
3. Куда ведут следы пропажи исторической брусчатки с ул.Ригас?
4. Николай Игнатьев: "Я - дурак". (от редакции: ... и горжусь этим!)
5. Уголовное дело на Мирского за растрату средств Европарламента.
Программа доступна в записи эфира.
2. Экспресс-обзор работы Даугавпилсской думы и громкие уголовные дела вокруг первых лиц. Вопросов больше, чем ответов.
3. Куда ведут следы пропажи исторической брусчатки с ул.Ригас?
4. Николай Игнатьев: "Я - дурак". (от редакции: ... и горжусь этим!)
5. Уголовное дело на Мирского за растрату средств Европарламента.
Программа доступна в записи эфира.