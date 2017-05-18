Пожалуй, ни для кого уже не секрет, какую огромную роль в современном мире играет хорошее образование. Буквально с малых лет всем нам отовсюду твердят, что образование – это дорога в будущее, путь к социальному успеху, источник дохода человека и капитал само по себе.

Однако, среди всего того многообразия различных учебных заведений, столь щедро предлагающих получение различного рода знаний, приходится выбрать одно, которое не только даст вам долгожданный документ о выпуске, но и действительно обеспечит успешное трудоустройство и безбедное существование на европейском уровне.



Именно в этом ключе работает Латвийско-Германский центр профессионального образования – единственное учебное заведение в Латвии, предлагающее своим студентам не только освоение самых востребованных профессий на европейском рынке но и гарантированную работу в Германии после окончания обучения.



Подобные гарантии возможны благодаря участию центра в государственной программе Германии “Интеграция через квалификацию”, которая направлена именно на привлечение квалифицированных специалистов из-за границы и сотрудничеству с Торгово-Промышленной палатой Германии в Лейпциге. Имея же за плечами 16 лет опыта работы в системе образования, преподавателей с большим профессиональным и педагогическим стажем и учебные классы, оборудованные всем необходимым, в качестве обучения в центре сомневаться не приходится.



За 2 года обучения студенты приобретают тут не только необходимые навыки и глубокое понимание будущей профессии, но также получают сертификат “Института им. Гётте” о знании одного из самых востребованных в Европе языков – немецкого.



Немаловажно, что, при всем этом, обучение проходит именно в Латвии, в центре Риги, а также с 2017 года в Даугавпиле, в удобной форме – вечернем варианте или дневном. После окончания обучения и сдачи экзамена выпускнику присваивается квалификация и выдаётся квалификационное удостоверение третьего квалификационного уровня. Полученная квалификация позволяет нашему выпускнику сразу же работать в Латвии.



Чтобы получить работу в Германии, необходимо:



- пройти процедуру признания профессионального образования в Германии (только полученный документ о признании квалификации принимается работодателями Германии);

- пройти производственную практику на предприятии в Германии, которая может продлиться от 8 месяцев до 1 года.



Мы подготавливаем все необходимые документы для прохождения процедуры признания профессионального образования в Германии. Процедура признания занимает три месяца. Результат проверки мы пересылаем представителю проекта «Интеграция через квалификацию» (IQ) или предприятиям-партнёрам в Лейпциг. Когда получены подтверждения от нескольких работодателей, наш выпускник высылает СV и документ о признании полученной квалификации для предварительного ознакомления. После этого работодатель назначает день собеседования. Оно может быть как очное, в Германии, так и через Skype. После того, как кто-то из работодателей подтвердит своё намерение принять нашего выпускника на практику, он вышлет договор о приёме на работу, где будет указана и сумма Вашей будущей зарплаты на время практики, которая может быть от 700 до 900 евро. Этих денег в полной мере хватает на оплату проживания и питание.



После этого представитель проекта IQ начинает предлагать варианты для проживания. По приезду в Германию Вас встретит представитель IQ, поможет добраться до Вашей квартиры, поможет с регистрацией в налоговой службе и проконсультирует о том, каким мобильным оператором лучше воспользоваться, где открыть банковский счёт и в первый день поможет добраться до работы.



Одним из важных нюансов является то, что после окончания практики в Германии студенты имеют право остаться на предприятии, где проходили практику, или же могут выбрать для себя другое предприятие, получая при этом уже полную зарплату страны с одной из самых мощных экономик Европы. Ведь теперь Вы будете специалистом, на 100% соответствующим требованиям Германии.



Говоря о возможных программах обучения, Латвийско-Германский центр профессионального образования предлагает своим студентам получение профессионального образования по 8 самым востребованным профессиям: техник компьютерных систем, специалист гостиничного сервиса, специалист ресторанного сервиса, специалист по логистике, электротехник, техник по электронике, наладчик станков с ЧПУ, банковский работник.



Да-да, буквально с малых лет всем нам отовсюду твердят, что образование – это дорога в будущее, путь к социальному успеху, источник дохода человека и капитал само по себе. Но можно учиться 4 года и получить диплом, который не будет конкурентоспособен нигде в мире, а специальность не будет востребована в Латвии.



Обращайтесь в Латвийско-Германский центр профессионального образования и реализуйте свою мечту о европейской зарплате всего за 3 года!



И помните, что опыт, полученный во время практики и работы в Германии, повышает Вашу конкурентоспособность и при трудоустройстве в Латвии.