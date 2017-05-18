13 мая Даугавпилсский комитет Латвийского красного креста и Общество инвалидов посетили представители французской благотворительной организации "AIMA".

Данная организация готова оказать помощь даугавпилсским нуждающимся семьям и благотворительным организациям грузом гуманитарных вещей. Необходимо только найти средства на покрытие дорожных расходов. В ближайшее время будет получен список вещей, которые могут быть присланы. После этого даугавпилсские организации определят в чем именно нуждаются жители. Ожидается, что из Франции пришлют мебель, электронику, технические средства, посуду и другие.