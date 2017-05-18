Выездное заседание правительства состоялось в Даугавпилсе. В нем приняли участие все министры, за исключением министра сообщений, который в этот день находился в командировке в Китае.

В ходе заседания министры доложили о том, что в ближайшие годы будет сделано для Латгалии. Правительство продолжит специальную программу финансирования, причем направит ее именно на поддержку производства. Для Латгальской экономической зоны обещают льготы не только по налогу на прибыль, но и по подоходному налогу. Будут и конкретные проекты – от спорткомплекса до новой тюрьмы, которая заменит существующие. Премьер-министр Марис Кучинскис на пресс-конференции подчеркнул, что высоко оценивает потенциал Латгалии.

Каждый из министров после заседания побывал на предприятиях и в учреждениях, где решались конкретные вопросы.