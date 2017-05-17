В редакцию портала Nasha.lv пришло электронное письмо от жительницы Даугавпилса Инги Тюриной. Приводим текст письма полностью без коррекций редакции.



- Сегодня отправила свой вопрос в эфир LR4, где участие в дебатах принимал Петерис Дзалбе. Наверное, ни для кого не будет секретом, что за последние годы, после подписания руководством думы договора с компанией Clean R, Даугавпилс в буквальном смысле погряз в мусоре. В связи с этим адресовала г-ну Дзалбе вопрос: "Признаете ли вы себя ответственным за то, что Даугавпилс за 4 года превратился с вашей подачи в мусорную свалку?"



Каково же было мое удивление, когда г-н Дзалбе ответил, что "У 95% даугавпилчан проблем с вывозом мусора нет".



Вы меня простите, но как же можно так откровенно врать? Или это в надежде на то, что эфир мало кто услышит? То есть, по мнению Дзалбе, заваленные мусором контейнеры по всем микрорайонам города, это всего лишь оставшиеся 5 процентов несчастных, которым просто не повезло?



Зачем обманывать людей, которые день через день, а то и каждый день наблюдают под своими окнами разлетевшийся из переполненных контейнеров по всей территории двора мусор? О каких 95% населения города вы говорите? Вылезьте из своих машин, смените маршрут, пройдитесь по дворам многоквартирных домов, зайдите в них в выходные, доедьте по Ругелей, загляните на ул.Цесу! Довольных вы не найдете! И как при такой ситуации не стыдно на всю страну заявлять, что этой проблемы в городе нет? Я понимаю, что ответственность за мусор в нашем городе никто брать не хочет. Но то, что власти считают, что проблемы не существует - это просто нонсенс и открытие сегодняшнего дня!



Мы ведь платим за услугу! Неужели это для нашей думы нормальная ситуация, когда люди вынуждены жить среди мусора?", - пишет Инга.