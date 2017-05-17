Опубликованы результаты исследования уровня безработицы в Латвии. В Даугавпилсе, по данным на 31 декабря 2016 года, он составлял 11,5%. Эксперты заявляют, что снижение уровня безработицы "на местах" является заботой самоуправлений.

Как сообщает портал Lsm.lv, ответственное за самоуправление Министерство защиты среды и регионального развития высказало мнение, что любой край в Латвии пригоден или для туризма, или для промышленности, или, возможно, для развития какой-то другой отрасли. Главными инструментами, которые находятся в руках самоуправлений для борьбы с безработицей и улучшением экономической ситуации, является привлечение инвестиций и возможности Европейских фондов.



Опыт министерства свидетельствует, что исключительную роль в борьбе с безработицией играет личность руководителя самоуправления.



С этой точкой зрения согласен и исследователь положения дел в самоуправлениях Висвалдис Валтенбергс. "Закон налагает на самоуправления обязанности заботиться о снижении безработицы, оставляет очень много возможных видов, как самоуправление может это реализовать. Это - инфраструктура, дешевые коммунальные услуги, упорядоченная инфраструктура дорог и общественный транспорт. Это то, что предприниматели ждут от самоуправлений в Латвии, чтобы у них была мотивация размещать свои производства. И предприниматели обычно реалистично смотрят на то, что ждать от самоуправлений. Еще один распространенный ответ - лучший вид помощи - просто не мешать работать", - заявил эксперт.



По его словам, в регионах еще возможно развивать сельскохозяйственную деятельности. "Есть множество примеров, как создавались сельскохозяйственные кооперативы, и вовлечение самоуправления как координирующего партнера было очень важно с самого начала", - заявил В.Валтенбергс.



По данным Государственного агентства занятости, на 30 апреля этого года уровень безработицы в Даугавпилсе составляет 11,2%; на декабрь 2016 года - 11,5%; на конец 2015 года - 11,1%; на конец 2014 года - 9,5%; на конец 2013 года - 9,7%.



Для сравнения: в соседнем Резекне, за то же период времени, уровень безработицы значительно снизился: с 16,6% (декабрь 2013 года) до 11,8% (конец декабря 2016 года).