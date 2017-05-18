Из-за непрофессиональных действий работников Даугавпилсской думы и Даугавпилсского Олимпийского центра, строительство стадиона на Эспланаде может быть остановлено, а Федерация футбола Латвии грозит расторгнуть сотрудничество с Даугавпилсом.

О сложностях, происходящих в отношениях между Федерацией футбола Латвии и Даугавпилсской думой нынешнего созыва, "Нашей" рассказал член комитета по клубным соревнованиям Федерации футбола Латвии Владимир Штейнберг:



- Федерация футбола Латвии реализует программу развития инфраструктуры, в рамках которой многие самоуправления, сотрудничая с Федерацией, имеют возможность получить бесплатно, с соблюдением определенных условий, так называемый "ковер для синтетического поля", покрытие, на котором играют спортсмены. Примерная его цена - 300 000 евро.



На днях Федерация футбола написала письмо, что она готовится рассмотреть целесообразность сотрудничества с Даугавпилсом. Также на ближайшем комитете по инфраструктуре Федерации футбола будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Даугавпилсской городской думой.



Чем это обосновано? В октябре прошлого года Федерация футбола получила письмо, подписанное мэром Даугавпилса, о том, что самоуправление планирует строительство стадиона на Эспланаде, возле Даугавпилсского Олимпийского центра. B рамках проекта планируется установить освещение, трибуны, то есть - построить полноценный стадион. На основании этого дума попросила у Федерации футбола Латвии синтетическое покрытие. Причем, в срочном порядке.



Федерация футбола пошла навстречу и заложила в своем бюджете средства на приобретение поля, при условии, что дума Даугавпилса построит там полноценный стадион. Оперативность принятия решения в Федерации объясняется тем, что Даугавпилс является чуть ли не единственным в Латвии городом, где нет полноценного стадиона. Он отстает даже от своих ближайших соседей - Прейли, Екабпилса и Резекне, что уж говорить про Вентспилс и Ригу.



В своем письме, отправленном в думу Даугавпилса, Федерация футбола указывает, что в 2012 году они уже выделили покрытие для стадиона "Строитель". Покрытие предназначалось для использования в течении десятков лет, однако, из-за неправильных действий руководства стадиона «Строитель», покрытие пришло в негодность буквально за 2-3 года. Дело дошло до того, что в прошлом году Федерация футбола готова была запретить проводить игры чемпионата Вышей лиги на стадионе «Строитель» из-за неудовлетворительного качества синтетического поля. По этому факту был составлен соответствующий акт, но, за неимением альтернативы, Федерации пришлось идти на исключительные меры.



При этом, Федерация футбола неоднократно обращалась к руководству стадиона «Строитель» и Даугавпилсского Олимпийского центра с просьбой принять участие в семинарах, на которых рассказывается о том, как следить за покрытием поля, как обслуживать, как его правильно эксплуатировать. Но Даугавпилс игнорирует приглашения на семинары.



В очередной раз, организуя семинар по обслуживанию полей, который состоялся 2-3 мая, Федерация футбола вновь пригласила представителей Даугавпилсского Олимпийского центра и директора стадиона «Строитель» принять участие в семинаре, на что последний ответил, что его «не отпускает на семинар его непосредственный начальник Улдис Пастарс».



Представитель Федерации футбола Латвии, связавшись с господином Пастарсом, услышал ответ, что господин Пастарс считает, что проводимый Федерацией семинар совершенно бесполезен, и что представители Даугавпилса не будут в нем принимать участие.



Федерация футбола, принимая решение о выделении синтетического покрытия Даугавпилсу, очень четко определила условия, при которых покрытие стоимостью 300 000 евро будет предоставлено городу абсолютно бесплатно. Этими условиями были - строительство полноценного стадиона с трибунами, освещением и необходимыми помещениями, который должен соответствовать требованиям Федерации футбола для проведения игр чемпионата Вышей лиги.



Также под проект стадиона на Эспланаде были выделены 155 000 евро по, так называемым, "депутатским квотам" при содействии все той же Федерации футбола. В результате, Даугавпилсская городская дума, не сумев правильно просчитать финансирование, только к маю смогла найти хоть кого-то, кто взялся за разработку проекта стадиона. При этом строительство было разделено на 2 этапа, где 1 этап включает в себя замену покрытия поля и строительство нового забора, а 2 этап - все остальные работы. Подобный расклад позволяет обеспечить думе возможность реализовать 1 этап строительства за средства Федерации футбола Латвии и государства, a реализацию 2 этапа проекта отложить на неопределённей срок.



Понятно, что в этих условиях Федерация футбола вполне обоснованно рассмотрит необходимость продолжения сотрудничества с Даугавпилсом и пересмотрит решение о выделении покрытия для стадиона на Эспланаде. Поскольку 300 тысяч евро фактически, по халатности, были потеряны на "Строителе", да и взятые на себя обязательства по возведению полноценного стадиона в Даугавпилсе дума понимает весьма своеобразно.



Владимир Штейнберг, будучи уроженцем Даугавпилса, также выразил своё недоумение в связи с беспомощностью и дилетантством даугавпилсский властей в реализации проектов спортивной инфраструктуры.



Так, например, в течении 2017 года в Даугавпилсе объявлялись закупки, как минимум, на 3 проекта, связанные с развитием и реновацией спортивной инфраструктуры. Закупки многократно закончились безрезультатно. Например, конкурс на проектирование спортивной площадки в Ругелях продлевался 3 или 4 раза, пока, наконец, власти не додумались, что за 3 000 евро никто не возьмётся за этот проект, и подняли сумму до 10 000.



Та же самая история была и, с уже упомянутым, проектом стадиона на Эспланаде. Совсем недавно пришлось отменять результаты конкурса на обновление крыши на стадионе «Локомотив» в связи с тем, что единственный заявившийся претендент предложил цену, которая на порядок превышала изначально запланированную. Хотя, насколько мне известно, реновация крыши стадиона «Локомотив» в бюджете 2017 года запланирована не была.



В заключении, Владимир Штейнберг подытожил: Это все очень печально, ведь все эти факты - это только маленькая часть того бардака, который происходит в городском спортивном хозяйстве