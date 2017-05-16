Госполиция завела уголовное дело по факту мошенничества со средствами Европарламента. Это дело, по информации, которое находится у журналистов LTV, связано с деятельностью бывшего депутата Европарламента Александра Мирского. От подробной информации стражи порядка воздерживаются, а сам Мирский отказался от комментариев.

Обязанности евродепутата Александр Мирский исполнял с 2009 по 2014 год.



В Европейском Бюро по борьбе с мошенничеством в разговоре с LTV подтвердили, что они наблюдали за депутатом. Более подробной информации здесь также не предоставили.



В Госполиции, в свою очередь, сообщили, что начали уголовный процесс по третьей части 177 пункта Уголовного закона — мошенничество в большом объеме. За нарушение этого пункта может грозить от двух до десяти лет тюремного заключения.



На данный момент по данному делу продолжается расследование и в интересах оного информацию пока не разглашают. От комментариев воздерживаются и в Генпрокуратуре.



Бывший евродепутат Александр Мирский уже много дней не отвечает на звонки и сообщения журналистов LTV.



В связи с неофициальной информацией, которая находится в распоряжении журналистов LTV, Мирский, возможно, необоснованно потратил 45 тысяч из средств Европарламента.