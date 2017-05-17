В отличие от Первого Съезда латышей Латгалии, который по своей сути был объединяющим, нынешний более разделяет общество, заявил Latvijas Radio в передаче Krustpunktā директор Агентства латышского языка Янис Валдманис.

Директор Агентства латышского языка не согласен с тем, что это мероприятие идеологически продолжает решение первого Латгальского съезда, который состоялся в 1917 году.

«Мне кажется, что это необоснованная амбиция, ведь в первый раз [100 лет назад] суть этого мероприятия и ее дух были объединяющими. Этот съезд стал более разобщающим [общество]», — заявил Валдманис.



Под «разобщением» специалист подразумевает принятую на съезде резолюцию, которая полна локального патриотизма, что не способствует объединению общества.



«Сложилось впечатление, что государство практически ничего не делает для развития и сохранности латгальского языка», — заявил директор агентства.



И добавил, что государственная поддержка латгальского языка в последние годы достаточно широка — начиная с различных исследований и заканчивая изданием дисков с музыкой.



Однако с его мнением не согласились другие гости передачи — присяжный адвокат и лектор кафедры прав человека Латвийского университета Агрис Битанс, депутат Сейма из Латгалии Юрис Вилюмс (Объединение регионов), а также внештатный советник Министерства культуры по вопросам социальной памяти и публичной истории Мартиньш Капранс.



«Мне показалось, что торжество и общее настроение были объединяющими. Но полагаю, что в обсуждении вопросов использовался специфический региональный подход — много эмоций и остроты», — отметил Капранс.



Он также заверил, что принятая резолюция, которая стала результатом нынешнего съезда — не требование, а рекомендация.



«Цель не ультимативна. Там лишь указаны рекомендации, которые стоит уважать и выслушать», — отметил социолог.

В то же время он указал, что не ясно кому адресован этот документ – государству или самоуправлениям.



Как уже сообщал Rus.lsm.lv, на 4-м Всемирном съезде латгальцев в Резекне, после достаточно бурных дискуссий была принята резолюция, предусматривающая укрепление латгальского языка, признание флага Латгалии и внесение в календарь особой памятной даты. Это мероприятие посвятили юбилею Латгальского съезда, который прошел 26-27 апреля (9-10 мая по новому стилю) 1917 года.