Такое решение было принято 16 мая на выездном заседании Кабинета министров в Даугавпилсе.

В декабре 2016 года Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства “Saules skola” направила министерству культуры Латвии просьбу присвоить образовательному учреждению статус Центра компетенции. Была проведена оценка соответствия средней школы необходимым критериям, и теперь принято положительное решение.



Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства отвечает всем критериям: количество учащихся, успеваемость, возможности дальнейшего образования, выполнение функций методического центра, сотрудничество с работодателями и пр.



Статус Центра компетенции профессионального образования позволит школе Саулес развиваться, привлекать средства ЕС на финансирование проектов, в том числе масштабных строительных проектов, которые учреждение планирует реализовать.