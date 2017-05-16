Заговаривание зубов, ложные обещания и манипуляция с документами — крестьяне по всей стране потеряли около 35 тысяч евро на продаже скотины за последнее время. В связи с этим начато 15 уголовных дел. Полиция собирается разобраться в том, что происходит.

Примерно полгода назад хозяин Krūmiņi Богдан Сулейманов продал 139 овец и до сих пор не получил указанную сумму — 12 тысяч евро. Овец он выращивает уже тридцать лет, но никогда с таким не сталкивался.



Чтобы продать скот, он в начале созвонился с предприятием Baltic Calves, которая приобретает скотину. Вместе с руководителем закупок компании Янисом Капачем они договорились о покупке, началась подготовка документации, которая так и не завершилась. На звонки Сулейманова тоже не ответили.



«Через время мне позвонил другой человек, назвался Каспаром Руткисом — другом Капачса. Мол, Янис не может принять овец, но он готов сделать это за него — хоть сразу, утром», — вспоминает Сулейманов.



Он согласился. Уже вначале появилась путаница — в документах указали другое предприятие Latgales gaļsaimnieks, однако тут же Сулейманов получил объяснение, что все связано. Овец увезли вроде как на бойню, но, разбираясь детально, Сулейманов понял, что там не все было чисто, документы сфабрикованы — и речь идет не только о незаплаченной сумме.



Многие номера записаны дважды, и Сулейманов увидел, что по документам пропало около 19 овец, которых перекупщик скорее всего решил не регистрировать.



По мнению хозяина скота, ответственный за случившееся — Каспар Руткис, который подписывал документы.



Прозвонить ему журналистам LTV не удалось: как только он услышал, что его беспокоят из СМИ, сразу прервал разговор.



Прозвониться не удалось и Latgales gaļsaimnieku — предприятие открыли год назад, и телефонный номер, указанный в регистре, больше не существует.



Янис Капачс, на которого сослался Каспарс Руткис, объяснил, что знает его, но тоже допустил ошибку, связавшись с ним. Его, Капачса, имя и авторитет предприятия использовали, и это наука как самим крестьянам, так и другим — не стоит совершать сделку с малознакомыми компаниями, где нет гарантий того, что получишь деньги.



Госполиция предупреждает — нужно быть внимательными. Это не единственный случай, и по похожим случаям уже заведены уголовные дела по всей Латвии.



«На данный момент мы запросили все уголовные дела, которые связаны с мошенничеством и в которых был украден скот — овцы, коровы, бараны и телята. И сейчас мы объединяем все материалы и расследуем контекст», — рассказал начальник отдела управления уголовными расследованиями Госполиции Марис Приедниекс.



«Я тоже думаю, что в дальнейшем найдется еще что-то, больше материалов и будет больше уголовных дел», — допустил Приедниекс.



Больше в полиции рассказать не могут, так как расследование находится на начальной стадии. И пока что неясно — это результат неудачного бизнеса или схема мошенников.