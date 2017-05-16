Уже второй раз Даугавпилсская городская дума откроет свои двери в рамках международной акции «Ночь музеев», сообщает муниципальный сайт.

20 мая с 19 до 22 часов в историческом здании на Кр. Валдемара, 1 можно будет осмотреть кабинет мэра города, галерею градоначальников и почетных даугавпилчан, принять участие в импровизированных выборах лучшего объекта «Ночи музеев в Даугавпилсе».



В фойе Думы гостей ждет выставка наглядной агитации, рассказывающая об особенностях предвыборной деятельности партий в разные годы ушедшего столетия. Какими методами пользовались желающие руководить городом в прошлом веке? О чем спорили? Что обещали? Все "тайны" думский пресс-отдел обещает открыть на выставке, подготовленной специалистами Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. Посетите ее, дескать, и все поймете. К нынешнему составу думы это, понятное дело, не относится. Каждый в этом городе понимает, что истинной картины событий уж где-где, а в гордуме Даугавпилса не расскажут никогда. Зато такой информацией охотно делятся правоохранительные органы, проводящие расследование по делу о коррупции и крупной взятке, которую, по словам свидетеля уголовного дела Яниса Спириновского, вымагал у него в 2009 году нынешний мэр Янис Лачплесис. Причиной тому, по словам Спириновского, была борьба за власть и влияние в городе и, конечно, деньги.



Из положительных моментов Ночи музеев в думе можно назвать то, что у горожан будет возможность оставить свои пожелания следующему созыву депутатов, записать видеопоздравление городу с днем рождения, а также посетить думский буфет со специальным меню.