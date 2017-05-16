12 мая в Даугавпилсе прошел кастинг шоу талантов X Faktors, собравший десятки уникальных певцов, желающих прославиться и получить бесценный опыт участия в масштабном проекте. В отборе принял участие и музыкант из Литвы. Самым необычным стало выступление девушки, знающей язык дельфинов.

В пятницу X Faktors гостил в Даугавпилсе, где члены жюри проводили кастинг среди местного населения. Десятки желающих исполнили песни на английском, латышском и других языках.



Среди кандидатов на участие в масштабном шоу были и необычные люди, например, девушка, которая умеет петь на языке дельфинов.