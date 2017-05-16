В минувшее воскресенье в Латвии отметили День матери. Однако не для всех этот праздник оказался светлым и радостным.



14 мая около 4.00 городские камеры видео наблюдения зафиксировали правонарушение, совершенное девушкой 1998 г.р. Она испортила городскую клумбу, сорвав 58 посаженных там тюльпанов. Как позднее пояснила правоохранительным органам нарушительница, она собиралась подарить цветы маме на День матери. В результате вроде бы благое намерение обернулось для нее административным протоколом и наказанием. Выбери девушка для приобретения цветов цветочный магазин, все бы закончилось благополучно. Теперь же придется отвечать за свой поступок. Подобное нарушение расценивается как мелкое хулиганство и наказывается денежным штрафом в размере от 70 до 500 евро.