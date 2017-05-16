Накануне выборов в самоуправление, "Наша" провела опрос среди предпринимателей Даугавпилса, опросив около 40 представителей различных предприятий, занятых в самых разных отраслях города. Это и самозанятые лица, которых можно назвать бизнесменами, и руководители крупных компаний.

В целом, по результатам опроса, можно сказать следующее.



Предприниматели города, в большинстве своем, недовольны экономической политикой, которую реализует правительство, и крайне негативно оценивают действия городского самоуправления. Бизнесмены всех рангов считают, что дума должна проводить более активную поддержку тех компаний и фирм, которые зарегистрированы в городе.



На словах, руководство самоуправлением постоянно твердит о том, что занимается поддержкой бизнеса в городе и делает все для создания рабочих мест. Но действия расходятся со словами. По факту, очень много ожиданий городские власти возлагали на открытие Латгальской специальной экономической зоны - сейчас прошло почти полгода с начала ее работы, однако, видимых изменений нет, как и нет компаний, которые бы пришли в регион и открыли здесь производства, создавая новые рабочие места.



Следующей "мечтой" понемногу становится налоговая реформа, которую правительство готовится запустить со следующего года. Бизнесу обещано сокращение налоговых ставок, связанных с зарплатами, отмена подоходного налога на ту прибыль, которая будет вкладываться в развитие предприятия. Но при этом, предприниматели уже отмечают, что обсуждается повышение акцизного налога на несколько категорий товаров, в том числе, на топливо - а это вызовет подорожание товаров и услуг практически во всех сферах бизнеса. Не исключено также и повышение налога на добавленную стоимость.



В условиях, когда правительство дает одной рукой, а двумя - забирает, очень многое зависит от действий самоуправления. Действия Даугавпилсского самоуправления бизнес в большинстве своем оценивает негативно. Более 70% опрошенных заявили, что ситуация в бизнес-среде города за последние четыре года - ухудшилась. Более 50% уверены в том, что если у власти в городе остались бы нынешние политики и городские чиновники, то ситуация продолжит ухудшатся. Доверие к нынешней власти в городе испытывает только 10% опрошенных предпринимателей. Все они, к слову сказать, являются представителями крупных компаний, кроме того, их бизнес так или иначе связан с обслуживанием муниципалитета или связанных с ним предприятий.



В качестве основных "обвинений" в адрес городских властей предприниматели высказывают следующие - создание в городе такой бизнес-среды, при которой возможность развиваться имеют только лояльные к городской власти фирмы (80%), еще 75% уверены в том, что дума искажает конкуренцию в городе, не давая всем компаниям равные условия для работы. Особенно часто это отмечается в ходе муниципальных конкурсов. Около 60% опрошенных "Нашей" частных предпринимателей и небольших фирм за последние 4 года, пытаясь решить тот или иной вопрос в думе, где для расширения бизнеса нужна была поддержка или решение самоуправления, не получили ее, в результате чего их бизнес сократился или, как минимум, не получил развития.



Излишнюю забюрократизированность, которая увеличилась за последние 4 года, отмечают практически все, даже лояльные думе, представители городских предприятий. 25% опрошенных заявляют, что дума лоббирует интересы «приближенных» компаний, а также фирм из других городов Латвии, в том числе, из Риги. Таким образом, отказывая в поддержке местному бизнесу даже тогда, когда они предлагают вполне конкурентоспособные условия сотрудничества.