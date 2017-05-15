Положительные истории никогда не собирают большого количества голосов. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог Филипп Раевский, комментируя готовность жителей Латвии к муниципальным выборам.

"У горожан нет объединяющего вопроса, который бы всех волновал одинаково. Одному необходимо решить вопрос с большими налогами, другому - с коммунальными счетами, третьему - с транспортными средствами. Именно поэтому каждый выбирает по-своему и для себя", - считает Раевский.



Он также отметил, что в больших городах власть сохранить легче тем, кто уже находится у власти.



"Главная интрига выборов все-таки кроется в Риге, Лиепае и Даугавпилсе, так как муниципальная линия этих городов часто влияет и на государственную линию",- добавил политолог.



3-го июня выборы проводятся в 119 самоуправлениях, предстоит избрать в общей сложности 1614 депутатов.